Гаджиев об интересе к российским игрокам из Турции: «Путин похвалил Эрдогана, сказал, что он объективно относится к ситуации. Видимо, с турецкими клубами тоже можно договориться»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Турция Первая лига Гаджи Муслимович Гаджиев Владимир Путин Магомед Оздоев Адана Демирспор Политика Реджеп Тайип Эрдоган Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев прокомментировал интерес турецких клубов к игрокам из России.

Магомед Оздоев с прошлого лета выступает за «Фатих Карагюмрюк», Артем Дзюба играл за «Адана Демирспор», а к хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову проявляет интерес «Бешикташ».

«С турками у нас есть взаимопонимание в нынешнем положении. Путин похвалил Эрдогана, сказал, что он объективно относится к ситуации, с ним можно договориться. Видимо, и с турецкими клубами тоже можно договориться.

Уровень чемпионата Турции, конечно, пониже, чем у ведущих европейских лиг. Но если сравнивать с российским, то он конкурентный. Турецкий футбол более эмоциональный.

На трибунах больше болельщиков, и атмосфера горячая. Футболисты любят темпераментную публику. В таком шуме играть приятнее, чем в тишине», – заявил президент махачкалинского «Динамо».

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6 комментариев

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Pixel 7 Pro.
Эрдогану ничего не мешает раз за разом втыкать ятаган в сутулую спину кремлевской крысы
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Михаил Светлов
Ответ Sevuska
Байрактар вежливо говоря - гавно канеш . А вот энергетические хабы и новые газопроводы через Турцию и Азербайджан мутить в обход санкциям это дорогого стоит .
Да уж го.... Конашенков сказал?))))) Это .... вас в в Сирии Ливии, Карабахе, Украине по полной......))))))
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+1
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Sevuska
Ответ Красный чай
Володя весьма вежлив с ним не смотря на блокировку кораблей и военную помощь Украине от него, знает Вова кого надо бояться.
Байрактар вежливо говоря - гавно канеш .
А вот энергетические хабы и новые газопроводы через Турцию и Азербайджан мутить в обход санкциям это дорогого стоит .
+3
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+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Красный чай
Володя весьма вежлив с ним не смотря на блокировку кораблей и военную помощь Украине от него, знает Вова кого надо бояться.
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-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maxim Vasnechov
Мастер, просто мастер. Всем лизнул.
+3
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+3
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LLiriKK
С учётом катастрофического падения уровня футбола в РФПЛ в последние годы, Турция - это уже не «отпуск», а повышение для наших футболистов. В конце-концов, представить себе, чтобы в каком-либо российском клубе играли Мертенс, Икарди или Батшуайи невозможно не только сейчас, но и в последние лет пять было, а в «Суперлиге» - пожалуйста.
+6
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+6
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