Гаджиев об интересе к российским игрокам из Турции: «Путин похвалил Эрдогана, сказал, что он объективно относится к ситуации. Видимо, с турецкими клубами тоже можно договориться»
Гаджи Гаджиев прокомментировал интерес турецких клубов к игрокам из России.
Магомед Оздоев с прошлого лета выступает за «Фатих Карагюмрюк», Артем Дзюба играл за «Адана Демирспор», а к хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову проявляет интерес «Бешикташ».
«С турками у нас есть взаимопонимание в нынешнем положении. Путин похвалил Эрдогана, сказал, что он объективно относится к ситуации, с ним можно договориться. Видимо, и с турецкими клубами тоже можно договориться.
Уровень чемпионата Турции, конечно, пониже, чем у ведущих европейских лиг. Но если сравнивать с российским, то он конкурентный. Турецкий футбол более эмоциональный.
На трибунах больше болельщиков, и атмосфера горячая. Футболисты любят темпераментную публику. В таком шуме играть приятнее, чем в тишине», – заявил президент махачкалинского «Динамо».
А вот энергетические хабы и новые газопроводы через Турцию и Азербайджан мутить в обход санкциям это дорогого стоит .