Гаджиев об интересе к российским игрокам из Турции: «Путин похвалил Эрдогана, сказал, что он объективно относится к ситуации. Видимо, с турецкими клубами тоже можно договориться»

прокомментировал интерес турецких клубов к игрокам из России.

с прошлого лета выступает за «Фатих Карагюмрюк», Артем Дзюба играл за « », а к хавбеку «Локомотива» Дмитрию Баринову проявляет интерес «Бешикташ».

«С турками у нас есть взаимопонимание в нынешнем положении. Путин похвалил Эрдогана, сказал, что он объективно относится к ситуации, с ним можно договориться. Видимо, и с турецкими клубами тоже можно договориться.

Уровень чемпионата Турции, конечно, пониже, чем у ведущих европейских лиг. Но если сравнивать с российским, то он конкурентный. Турецкий футбол более эмоциональный.

На трибунах больше болельщиков, и атмосфера горячая. Футболисты любят темпераментную публику. В таком шуме играть приятнее, чем в тишине», – заявил президент махачкалинского «Динамо».