Гаджи Гаджиев: «Советская тренерская школа была одной из лучших в мире. На Украине эти традиции сохранены и дают плоды, а у нас, к сожалению, нет»

Гаджи Гаджиев прокомментировал высказывание о тренерах в России.

Орлов заявил, что в России школа тренеров низкого уровня: «На всю страну только два тренера – Семак и Карпин».

– Какие-то замечания к воспитанию тренеров, наверное, есть, особенно к системе подготовки тренеров. Уровень образования должен быть повыше. Но считать, что только два тренера можно выделить во всей РПЛ – слишком категорично.

Воспитывать нужно не только футболистов, но и тренеров. Если есть проблемы с тренерами, то мы можем говорить о том, что есть проблема с воспитанием.

Считаю, что советская тренерская школа была одной из лучших в мире. Почему я так считаю? Потому что у нас не было профессионального футбола, и уровень организации и финансирования у нас был намного ниже, чем у многих других стран.

Но даже в этих условиях наши тренеры готовили футболистов международного класса – , , Беланов. Все становились обладателями «Золотого мяча». Воронин и Шестернев играли за сборные команды мира и Европы.

К сожалению, потом, по мнению многих, значимость тренера понизилась кратно. Стали считать, что можно взять, купить игрока. А роль тренера сводилась к тому, что тебе дали игроков, и ты тренируй их, и все. Появились высказывания о роли тренера, что тренер – это 10% результата. Известное выражение Федуна.

Снижался престиж этой профессии. Раньше серьезные люди, заходя в раздевалку сколь угодно значимой команды, ничего не могли говорить, пока тренер не скажет. Потом все поменялось. Это я сейчас говорю о факторах, которые повлияли на то, что уровень тренеров мягко говоря, стал ниже.

Но при всем этом я не считаю, что только два тренера в РПЛ хорошего уровня. Считаю, что их больше. Я бы не хотел называть фамилии. И считаю, что это крайне жесткое высказывание.

– Бывают ли какие-то мастер-классы тренеров старшего поколения молодым?

– Это как бы обсуждение. Это же люди, работающие тренерами. Какие могут быть объяснения? Я бы назвал это не мастер-классом, а сохранением традиций. А для этого нужно сохранить и знать историю.

Если сейчас спросить о системе подготовки, например, киевлян, того же Лобановского. Конечно же, мало найдется людей, которые будут знакомы с этой системой. И будут иметь поверхностные знания. Например, на эти традиции сохранены, и они дают плоды, а у нас, к сожалению, нет.

Сейчас немного ироничное отношение – это, мол, было вчера. Как будто сегодня изобрели велосипед. Не знаю, почему это так происходит. Возможно, причина в недостатке образования. Здесь, конечно, очень много зависит от самообразования.

Опираться только на информацию, полученную на семинарских занятиях во время прохождения курса лицензирования, – это очень мало. Конечно, нужно заниматься самоподготовкой, – сказал экс-тренер клубов Мир .

Борис Игнатьев: «Сегодня нет тренеров, как Лобановский, Бесков, Садырин, Семин. Раньше государство само набирало на курс и устраивало на работу. Почему так не сделать?»