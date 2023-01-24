Лацио — Милан: прогноз на матч 24.01.2023, Серия А

В Серии А 19-й тур просто праздник какой-то: сразу несколько интереснейших матчей лидеров между собой. В Риме «Лацио» будет принимать «Милан» и в случае победы сможет приблизится к нему в турнирной таблице. Незыблемо пока только положение лидирующего «Наполи», а несколькими ступенями ниже идет упорная борьба между шестью клубами, которых разделяет всего четыре очка. Все быстро меняется в чемпионате Италии, да и далеко не факт, что через месяц неаполитанцы сохранят свой отрыв от преследователей. Нельзя сказать, что римляне хорошо воспользовались паузой, связанной с проведением Чемпионата мира по футболу. С тех пор они провели три матча в Серии А и получили три разных результата — победу, поражение и ничью. Достижение, как понимаете, среднее, и только победа над «Миланом» позволит болельщикам вновь воспрять духом. А вот у «Милана» вообще все плохо, три ничьи подряд, а тут еще оплеуха от «Интера» в матче за Суперкубок страны. При этом команда все еще цепляется за второе место в чемпионате. Но в случае очередного проигрыша вторую строчку точно придется покинуть. Матч состоится на Стадио Олимпико, начало в 22:45 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендуемые ставки: П2, Ф2 (0), ТБ 2,5

Лацио

У «Лацио» могут меняться тренеры, игроки, происходить перемены в руководстве, а команда все равно будет оставаться претендентом на скудетто. С одной стороны это плюс, потому что из года в год ходить в лидерах признак стабильности и мастерства, а с другой, минус, потому что болельщикам уже давно хочется большего, чем просто быть претендентами. Впрочем, конкуренция на верхних этажах Серии А в последние годы возросла и попасть в Лигу Чемпионов для любой команды уже большое достижение. В Риме долгое время связывали свое будущее с Симоне Индзаги, но тот соблазнился предложением от миланского «Интера» и, наверное, не прогадал, завоевав с новой командой уже три трофея. «Лацио» пригласил на тренерский мостик мэтра футбольного цеха Италии Маурицио Сарри, но прогресса пока не ощущается. В первый год, наверное, его никто и не ждал, но вот теперь все надеются на прорыв. И он может случиться, если команда будет показывать стабильные результаты. Команда потерпела в чемпионате четыре поражения и два из них в последних четырех играх. При этом в случае выигрыша римляне могут при благоприятных обстоятельствах оказаться даже в тройке лидеров. Обстоятельства благоприятствуют, «Милан» сейчас находится в сильно разобранном состоянии. Представляем вашему вниманию последние пять результатов команды.

Кубок Италии. 19.01.2023, «Лацио» — «Болонья» — 1 : 0

— «Болонья» — : 0 Серия А. 15.01.2023, «Сассуоло» — «Лацио» — 0 : 2

— 0 : Серия А. 08.01.2023, «Лацио» — «Эмполи» — 2 : 2

Серия А. 04.01.2023, «Лечче» — «Лацио» — 2 : 1

— «Лацио» — : 1 Серия А. 13.11.2022, «Ювентус» — «Лацио» — 3 : 0

Факты и цифры

«Лацио» не лучшим образом начал сезон и после пяти туров занимал 9 место, но с тех пор команда улучшила свое положение

Чиро Иммобиле и Маттио Дзакканьи делят первую строчку среди лучших бомбардиров команды, у обоих по 7 забитых мячей

Сергей Милинкович-Савич лучший ассистент, на его счету 8 голевых передач

Голкипер Луиш Машимиану единственный раз появлялся в сезоне на поле и заработал удаление, он самый недисциплинированный игрок команды

Милан

Россонери начали новый год с гостевой победы в Салерно и, казалось, команда продолжит быть главным преследователем неаполитанцев. Затем уверенная игра на своем поле против «Ромы», где практически до конца матча миланцы вели с преимуществом в два мяча и полностью контролировали ход игры. Однако в концовке команда пропустила дважды, и, видимо, это для нее стало серьезным ударом. Следом поражение в Кубке Италии от «Торино» на своем поле, причем команда Стефано Пиоли пропустила мяч в дополнительное время, играя в большинстве. В гостях с «Лечче» вообще пришлось спасать игру. А затем состоялся полет в Саудовскую Аравию на матч за Суперкубок страны против миланского «Интера». Поездка оказалась крайне неприятной, результат известен, и вот с таким бэкграундом «Милан» едет в гости к «Лацио» , который дома практически не проигрывает. Ладно бы только плохие результаты, так еще и полный лазарет травмированных игроков. Рано или поздно и этот фактор должен был сказаться негативно. Про Златана Ибрагимовича уже практически никто не вспоминает, команда играет без основного голкипера Майка Меньяна, также в лазарете Раде Крунич и некоторые другие игроки. О кризисе говорить рано, но выход из создавшегося положения нужно искать. Победа в Риме была бы сейчас как нельзя кстати. Перед вами последние результаты команды.

Суперкубок Италии. 18.01.2023, «Милан» — «Интер» — 0 : 3

— 0 : Серия А. 14.01.2023, «Лечче» — «Милан» — 2 : 2

Кубок Италии. 11.01.2023, «Милан» — «Торино» — 0 : 1

— 0 : Серия А. 08.01.2023, «Милан» — «Рома» — 2 : 2

Серия А. 04.01.2023, «Салернитана» — «Милан» — 1 : 2

Факты и цифры

В чемпионате «Милан» поразила ничейная болезнь, я пяти последних матчах команда трижды сыграла вничью и отстает от «Наполи» уже на 9 очков

В гостях в этом сезоне «Милан» одержал 4 победы, 4 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение

Лучший бомбардир команды Рафаэл Леау, на его счету 8 забитых мячей

Он же лучший распасовщик команды, на его счету 5 результативных передач

Прогноз на матч Лацио — Милан

В 2027 году команды могут отметить столетний юбилей со дня их первого поединка, когда «Лацио» на своем поле обыграл «Милан» со счетом 3 : 1. С тех пор сыграно 182 матча, двукратный перевес по победам в них на стороне россонери.

Победы «Лацио» — 39

Победы «Милана» — 80

Ничьи — 63

Самая крупная победа «Лацио» — 4 : 0

Самая крупная победа «Милана» — 6 : 1, 5 : 0

Любопытные факты в этом противостоянии заключаются в том, что последние четыре года команды не играют вничью, за последние шесть матчей «Лацио» смог выиграть только один раз, а победная серия «Милана» с римлянами насчитывает уже три матча.

Серия А. 24.04.2022, «Лацио» — «Милан» — 1 : 2

— 1 : Кубок Италии. 19.02.2022, «Милан» — «Лацио» — 4 : 0

— «Лацио» — : 0 Серия А. 12.09.2021, «Милан» — «Лацио» — 2 : 0

— «Лацио» — : 0 Серия А. 26.04.2021, «Лацио» — «Милан» — 3 : 0

— «Милан» — : 0 Серия А. 23.12.2020, «Милан» — «Лацио» — 3 : 2

Коэффициенты букмекеров на матч Лацио — Милан

Кажется, на этот раз все располагает к тому, чтобы «Лацио», наконец прервал неудачную для себя серию в матчах с россонери, хотя обрекать «Милан» на поражение раньше времени не стоит. Букмекеры, напротив, видят шансы гостей в предстоящем матче более предпочтительными. «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

Победа «Лацио» — 3,15

Ничья — 3,40

Победа «Милана» — 2,33

«Милану» тоже нужно прервать свою серию без побед, в январе пока одержана всего одна. Рим не самое удобное место для этого, вся надежда на Рафаэля Леау, да Оливье Жиру, а также на характер команды. Кроме того, на стороне гостей нестабильные выступления «Лацио».

🌟Забирай фрибет до 10 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Где смотреть матч Лацио – Милан