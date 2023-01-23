Где смотреть Лацио – Милан, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 24 января

Теги Милан Лацио серия А Италия Футбол

Во вторник, 24 января, сыграют Лацио и Милан в 19 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:45 по московскому времени.

Лацио: все новости

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Прогноз на матч Лацио – Милан

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