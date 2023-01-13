«Краснодар» отменил товарищеский матч против «Левски»

« » объявил об изменениях в тренировочном плане команды.

Краснодарский клуб сообщил, что товарищеский матч против болгарского « » не состоится.

«Решением нового тренерского штаба внесены изменения в график матчей «Краснодара» на первом тренировочном сборе. Игра с «Левски» не состоится. Об остальных матчах будет сообщено дополнительно», – говорится на сайте клуба.

Первый сбор «Краснодара» проходит в Дубае с 12 по 24 января.

Ранее болельщики болгарской команды выступили против проведения игр с российскими клубами.