Йоканович о Захаряне: «Надеюсь, Арсен останется в «Динамо». Но случается всякое, не все под моим контролем»

надеется, что останется в «Динамо».

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Челси».

– Окно открыто, все может произойти. Игроков не отвлекают от работы слухи и разговоры о возможных переходах? Особенно это касается Захаряна, которого по-прежнему много обсуждают.

– К Захаряну отношусь как к игроку «Динамо». В футболе сейчас слухи ходят постоянно. Футболисты сосредоточены на работе, а я – на работе с ними.

Случается всякое, но, надеюсь, Арсен останется с нами. Это важный игрок для «Динамо». Но вообще, это такая ситуация, когда не все под моим контролем и даже под контролем клуба, – сказал главный тренер « ».

В текущем сезоне Захарян забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир . Подробную статистику можно посмотреть здесь.