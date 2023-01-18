Йоканович о Захаряне: «Надеюсь, Арсен останется в «Динамо». Но случается всякое, не все под моим контролем»

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Славиша Йоканович надеется, что Арсен Захарян останется в «Динамо».

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Челси».

– Окно открыто, все может произойти. Игроков не отвлекают от работы слухи и разговоры о возможных переходах? Особенно это касается Захаряна, которого по-прежнему много обсуждают.

– К Захаряну отношусь как к игроку «Динамо». В футболе сейчас слухи ходят постоянно. Футболисты сосредоточены на работе, а я – на работе с ними.

Случается всякое, но, надеюсь, Арсен останется с нами. Это важный игрок для «Динамо». Но вообще, это такая ситуация, когда не все под моим контролем и даже под контролем клуба, – сказал главный тренер «Динамо».

В текущем сезоне Захарян забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир РПЛ. Подробную статистику можно посмотреть здесь.

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4 комментария

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WelcomeBackPURE
В Челси сейчас бардак
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За Валенсию с 1999
Армяша так и потухнет в рпл, будет как соплеменник тикнизян. Скорее Тюкавина ждёт Европа и большое будущее впереди
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evil
Алло,"Челси"? Захарян к вам не поедет
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Minuvert
Нет, все же надеюсь, что парень прорвется в Европу и закрепится в основном составе. Удачи ему
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