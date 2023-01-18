Йоканович о Захаряне: «Надеюсь, Арсен останется в «Динамо». Но случается всякое, не все под моим контролем»
Славиша Йоканович надеется, что Арсен Захарян останется в «Динамо».
Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Челси».
– Окно открыто, все может произойти. Игроков не отвлекают от работы слухи и разговоры о возможных переходах? Особенно это касается Захаряна, которого по-прежнему много обсуждают.
– К Захаряну отношусь как к игроку «Динамо». В футболе сейчас слухи ходят постоянно. Футболисты сосредоточены на работе, а я – на работе с ними.
Случается всякое, но, надеюсь, Арсен останется с нами. Это важный игрок для «Динамо». Но вообще, это такая ситуация, когда не все под моим контролем и даже под контролем клуба, – сказал главный тренер «Динамо».
В текущем сезоне Захарян забил 2 гола и отдал 5 голевых передач в 16 матчах Мир РПЛ. Подробную статистику можно посмотреть здесь.
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