Пеп после 4:2: «Ман Сити» далеко не тот, что раньше – мы снова потеряем очки. Возможно, было слишком приятно выиграть 4 АПЛ за 5 лет»
Пеп Гвардиола раскритиковал игроков «Манчестер Сити» после 4:2 с «Тоттенхэмом».
«Горожане» одержали волевую победу в перенесенном матче 7-го тура АПЛ. К перерыву «Ман Сити» проигрывал со счетом 0:2, а во втором тайме забил четыре гола.
«Не могу отрицать, что мы счастливы, но мы далеко не та команда, что раньше. Речь не об игре – мы достаточно хорошо играли, но есть много вещей, в которых мы далеко не те, что прежде. Например, это касается умения соперничать.
На Рико Льюисе сфолили четыре раза, но эти нарушения не превратились в желтые карточки, потому что это Рико Льюис, а мы не реагировали. Мы играем, потому что «мой тренер сказал мне делать так и вот так». У игроков ничего не идет изнутри.
В этот день нам повезло, но ничего не изменится, и рано или поздно мы снова потеряем очки.
Фанаты освистали нас не потому, что мы плохо играли, а из-за того, что мы проигрывали. Мы играли хорошо, у нас было больше моментов, xG у «Тоттенхэма» – 0,89, так что мы были лучше. Нам свистели, потому что мы проигрывали, но, может, это то же самое, что делает и наша команда.
Возможно, нам было слишком приятно выиграть Премьер-лигу четыре раза за пять лет, и поэтому мы... Ну, вы понимаете. После гола игроки реагируют, но так не должно быть», – сказал тренер «Манчестер Сити».
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За что болельщики её потом и освистывают.
А че,Контэ вроде хотел уходить?
Реал Пеллегрини тоже шёл без осечек, но Барса всё-таки была чуть сильнее, а потом вообще противостояние Моуриньо - Гвардиола...Команды были на пике! Вот те чемпионства особенно ценные. Последующие чемпионства Реала и Барсы не вызывали такого восторга - уже тогда один из соперников лежал в "руинах". Не то уже было...
Или сборные Испании и Германии. Немцам не повезло попасть на ту самую Испанию. Та Германия была сильнее и чемпионской Франции, и этой Аргентины - но в соперниках была лучшая сборная 21 века.
В целом многие "не чемпионы" были сильнее, чем многие последующие чемпионы. Но именно период времени многое решает.
Противостояния команд в самом соку - одно из лучших, что есть в футболе. Битву Сити и Ливерпуля мы будем помнить всегда - одно из лучших, что было в футболе.
Тот кто сможет с каждым провести диалог, поговорить и настроить. Этим должен заняться капитан, а не тренер.
Вообщем нужен пендель каждому))
Трудности перевода или я тупой? Что сие значит?