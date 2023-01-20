Пеп после 4:2: «Ман Сити» далеко не тот, что раньше – мы снова потеряем очки. Возможно, было слишком приятно выиграть 4 АПЛ за 5 лет»

раскритиковал игроков «Манчестер Сити» после 4:2 с «Тоттенхэмом».

«Горожане» одержали волевую победу в перенесенном матче 7-го тура . К перерыву « » проигрывал со счетом 0:2, а во втором тайме забил четыре гола.

«Не могу отрицать, что мы счастливы, но мы далеко не та команда, что раньше. Речь не об игре – мы достаточно хорошо играли, но есть много вещей, в которых мы далеко не те, что прежде. Например, это касается умения соперничать.

На Рико Льюисе сфолили четыре раза, но эти нарушения не превратились в желтые карточки, потому что это Рико Льюис, а мы не реагировали. Мы играем, потому что «мой тренер сказал мне делать так и вот так». У игроков ничего не идет изнутри.

В этот день нам повезло, но ничего не изменится, и рано или поздно мы снова потеряем очки.

Фанаты освистали нас не потому, что мы плохо играли, а из-за того, что мы проигрывали. Мы играли хорошо, у нас было больше моментов, xG у «Тоттенхэма» – 0,89, так что мы были лучше. Нам свистели, потому что мы проигрывали, но, может, это то же самое, что делает и наша команда.

Возможно, нам было слишком приятно выиграть Премьер-лигу четыре раза за пять лет, и поэтому мы... Ну, вы понимаете. После гола игроки реагируют, но так не должно быть», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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