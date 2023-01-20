Пеп после 4:2: «Ман Сити» далеко не тот, что раньше – мы снова потеряем очки. Возможно, было слишком приятно выиграть 4 АПЛ за 5 лет»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола раскритиковал игроков «Манчестер Сити» после 4:2 с «Тоттенхэмом».

«Горожане» одержали волевую победу в перенесенном матче 7-го тура АПЛ. К перерыву «Ман Сити» проигрывал со счетом 0:2, а во втором тайме забил четыре гола.

«Не могу отрицать, что мы счастливы, но мы далеко не та команда, что раньше. Речь не об игре – мы достаточно хорошо играли, но есть много вещей, в которых мы далеко не те, что прежде. Например, это касается умения соперничать.

На Рико Льюисе сфолили четыре раза, но эти нарушения не превратились в желтые карточки, потому что это Рико Льюис, а мы не реагировали. Мы играем, потому что «мой тренер сказал мне делать так и вот так». У игроков ничего не идет изнутри.

В этот день нам повезло, но ничего не изменится, и рано или поздно мы снова потеряем очки.

Фанаты освистали нас не потому, что мы плохо играли, а из-за того, что мы проигрывали. Мы играли хорошо, у нас было больше моментов, xG у «Тоттенхэма» – 0,89, так что мы были лучше. Нам свистели, потому что мы проигрывали, но, может, это то же самое, что делает и наша команда.

Возможно, нам было слишком приятно выиграть Премьер-лигу четыре раза за пять лет, и поэтому мы... Ну, вы понимаете. После гола игроки реагируют, но так не должно быть», – сказал тренер «Манчестер Сити».

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31 комментарий

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backtoback
Ответ D-oh!
"Нам свистели, потому что мы проигрывали, но, может, это то же самое, что делает и наша команда." Трудности перевода или я тупой? Что сие значит?
Он хочет сказать, что команда сама неуважительно относится к болельщикам позволяя себе так играть, пропуская голы.
За что болельщики её потом и освистывают.
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VIDEO JOB
Ответ Камбоджа Иванов
Перевод овер конченный. Будто почитал интервью в разделе UFC.
испанец коряво дал интервью на английском и его так же коряво перевели на русский, чему тут удивляться?
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Дмитрий-007
Второй тайм выдали
А че,Контэ вроде хотел уходить?
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Afinogenov
Ответ Live_Kost
Как же Ливерпулю не повезло, что пик Ливерпуля пришелся на пик Сити. Обе команды играли практически не теряя очков на длинной дистанции. Как мы болельщики Ливерпуля ждали, чтобы Сити хотя бы в одной игре оступился. Арсеналу конечно в этом сезоне повезло, что Сити и Ливерпуль просели
Так бывает, когда две команды находятся на пике в одно время - получается легендарная заруба.

Реал Пеллегрини тоже шёл без осечек, но Барса всё-таки была чуть сильнее, а потом вообще противостояние Моуриньо - Гвардиола...Команды были на пике! Вот те чемпионства особенно ценные. Последующие чемпионства Реала и Барсы не вызывали такого восторга - уже тогда один из соперников лежал в "руинах". Не то уже было...

Или сборные Испании и Германии. Немцам не повезло попасть на ту самую Испанию. Та Германия была сильнее и чемпионской Франции, и этой Аргентины - но в соперниках была лучшая сборная 21 века.

В целом многие "не чемпионы" были сильнее, чем многие последующие чемпионы. Но именно период времени многое решает.
Противостояния команд в самом соку - одно из лучших, что есть в футболе. Битву Сити и Ливерпуля мы будем помнить всегда - одно из лучших, что было в футболе.
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1skandeR
Мне кажется в команде не хватает настоящего капитана, по типу Фернандиньо, который в последние свой годы в Сити вдохновлял команду в кризисные моменты.
Тот кто сможет с каждым провести диалог, поговорить и настроить. Этим должен заняться капитан, а не тренер.
Вообщем нужен пендель каждому))
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Пако
Пеп напомнил о взятых титулах? А болельщикам нужны новые...
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Artur Kovas
Да черт с ней АПЛ, сосредоточитесь на ЛЧ. Вот это действительно важно для Сити
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Someone from Internet
Ответ Live_Kost
Как же Ливерпулю не повезло, что пик Ливерпуля пришелся на пик Сити. Обе команды играли практически не теряя очков на длинной дистанции. Как мы болельщики Ливерпуля ждали, чтобы Сити хотя бы в одной игре оступился. Арсеналу конечно в этом сезоне повезло, что Сити и Ливерпуль просели
Там был всё взаимно. Думаю, если бы не тот Ливерпуль, то и Сити не был бы настолько хорош
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Биодудь
Ответ ymuller
Вот это да... Редко после такой победы услышишь от тренера такое
Да Пеп всегда объективно оценивает игру команды. При этом бывает и обратная ситуация, когда команда играет хорошо, но проигрывает.
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Максим Яблонский
Ответ WelcomeBackPURE
Прощается потихоньку
Да, подписал новый контракт на два года месяц назад и прощается уже, ага.
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Максим Яблонский
Ответ JealousNobody
Над переводом вообще не парились, просто в гугл переводчик засунули и всё
Он так и говорит на английском. Его английский довольно ломанный, у Клоппа, к примеру, получше. Так что перевод нормальный, это иностранец говорит на неродном языке.
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BenWade
Ответ Live_Kost
Как же Ливерпулю не повезло, что пик Ливерпуля пришелся на пик Сити. Обе команды играли практически не теряя очков на длинной дистанции. Как мы болельщики Ливерпуля ждали, чтобы Сити хотя бы в одной игре оступился. Арсеналу конечно в этом сезоне повезло, что Сити и Ливерпуль просели
А чего не повезло? Ливерпуль взял и свое чемпионство и ЛЧ.
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Тюменский медвежонок
Ответ Enotaz24
Второй тайм образцовый от Сити. Как боксёр после нокдауна поднялись, собрались и отправили соперника в нокаут.
справедливости ради и ТТХ с Конте им помогли подняться
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EvertoniaMen
Ответ D-oh!
"Нам свистели, потому что мы проигрывали, но, может, это то же самое, что делает и наша команда." Трудности перевода или я тупой? Что сие значит?
Все же понятно. Игроки Сити сами себе свистят, когда проигрывают!
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Антоша Спирин
Что то странное и непонятное он говорит. Пеп в растерянности. Ну, у Клоппа дела еще хуже. Что то еще будет. Даже интересно. Или Арсы по накаточке доедут до чемпионства? Не фааакт:))
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JealousNobody
Над переводом вообще не парились, просто в гугл переводчик засунули и всё
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Live_Kost
Как же Ливерпулю не повезло, что пик Ливерпуля пришелся на пик Сити. Обе команды играли практически не теряя очков на длинной дистанции. Как мы болельщики Ливерпуля ждали, чтобы Сити хотя бы в одной игре оступился. Арсеналу конечно в этом сезоне повезло, что Сити и Ливерпуль просели
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Камбоджа Иванов
Перевод овер конченный. Будто почитал интервью в разделе UFC.
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Футбол_это_жизнь
Ответ HoratioH
Когда у лысого шарлатана начинается череда неудач, он тут же начинает ныть
А вы это делаете вне зависимости от побед или неудач Пепа
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Slavick Nemkovsky
Эффект Холланда )
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ymuller
Вот это да... Редко после такой победы услышишь от тренера такое
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WelcomeBackPURE
Прощается потихоньку
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ситинец
Нну да пацану Рику норм досталось. Это АПЛ тут так принято
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D-oh!
"Нам свистели, потому что мы проигрывали, но, может, это то же самое, что делает и наша команда."
Трудности перевода или я тупой? Что сие значит?
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v@mpir
Пеп открыто говорит своим игрокам о том, что они стали похожи на дроидиков из ЗВ. Вообще нет огня, страсти. Роботы.
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