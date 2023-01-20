«Тоттенхэм» проиграл 3 из 4 последних матчей АПЛ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

«Тоттенхэм» потерпел третье поражение за последние четыре матча в АПЛ.

Команда Антонио Конте уступила «Манчестер Сити» (2:4) в перенесенной игре 7-го тура.

После перерыва на ЧМ-2022 «шпоры» в чемпионате Англии выиграли лишь раз – у «Кристал Пэлас» (4:0). Также на этом отрезке у них ничья с «Брентфордом» (2:2) и поражения от «Астон Виллы» (0:2) и «Арсенала» (0:2).

Далее «Тоттенхэм» выступит в гостях у «Фулхэма» (23 января), после чего вновь сыграет с «Ман Сити» (4 февраля).

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9 комментариев

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1garyuha
Ответ 369
Можно конечно долго гнать на Конте, но он топовый тренер. Иначе бы ни Аньелли, ни Грановская из Челси, ни китайцы из Интера, ни евреи ТТХ не оплачивали ему такие контракты. Просто состав у ТТХ максимум на 4-5 место АПЛ. За него ТТХ и борется.
топовый тренер с одним четвертьфиналом лч за 10 лет карьеры в топ-клубах
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369
Ответ Алексей Толстюк
Пришло время вернуть Поча
Да без проблем. Надеюсь Поч омолодит Льориса и сделает из Даейра с Дэвисом новых Несту и Мальдини...
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Алексей Толстюк
Пришло время вернуть Поча
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markoolio
Такими темпами их скоро перегонит Челси
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369
Можно конечно долго гнать на Конте, но он топовый тренер. Иначе бы ни Аньелли, ни Грановская из Челси, ни китайцы из Интера, ни евреи ТТХ не оплачивали ему такие контракты. Просто состав у ТТХ максимум на 4-5 место АПЛ. За него ТТХ и борется.
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+2
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Aram Avanesian
Классический Конте . Удивляюсь если оставят на следующий сезон, это будет что то новенькое
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Мирас Камалов
Конте физрук, состав у Ттх шикарный
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123456 bayram
Ответ Пепси пеналдувич
Что Пеп сказал команде в раздевалке???? Меня мучает этот вопрос.
С двух ног каждому
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Пепси пеналдувич
Что Пеп сказал команде в раздевалке????
Меня мучает этот вопрос.
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