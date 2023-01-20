«Тоттенхэм» проиграл 3 из 4 последних матчей АПЛ

«Тоттенхэм» потерпел третье поражение за последние четыре матча в .

Команда Антонио Конте уступила «Манчестер Сити» (2:4) в перенесенной игре 7-го тура.

После перерыва на ЧМ-2022 «шпоры» в чемпионате Англии выиграли лишь раз – у «Кристал Пэлас» (4:0). Также на этом отрезке у них ничья с «Брентфордом» (2:2) и поражения от «Астон Виллы» (0:2) и «Арсенала» (0:2).

Далее « » выступит в гостях у «Фулхэма» (23 января), после чего вновь сыграет с « » (4 февраля).