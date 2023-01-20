«Тоттенхэм» проиграл 3 из 4 последних матчей АПЛ
«Тоттенхэм» потерпел третье поражение за последние четыре матча в АПЛ.
Команда Антонио Конте уступила «Манчестер Сити» (2:4) в перенесенной игре 7-го тура.
После перерыва на ЧМ-2022 «шпоры» в чемпионате Англии выиграли лишь раз – у «Кристал Пэлас» (4:0). Также на этом отрезке у них ничья с «Брентфордом» (2:2) и поражения от «Астон Виллы» (0:2) и «Арсенала» (0:2).
Далее «Тоттенхэм» выступит в гостях у «Фулхэма» (23 января), после чего вновь сыграет с «Ман Сити» (4 февраля).
Меня мучает этот вопрос.