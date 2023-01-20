Бундеслига возвращается! «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в гостях в первом матче 16-го тура

Бундеслига возвращается после двухмесячного перерыва, будут сыграны матчи 16-го тура.

В пятницу « » сыграет с « » на выезде.

В субботу «Вольфсбург» примет «Фрайбург», «Унион» сыграет с «Хоффенхаймом», «Айнтрахт» – с « ».

В воскресенье «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Аугсбургу», « » Менхенгладбах примет « ».

16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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