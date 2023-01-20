Бундеслига возвращается! «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в гостях в первом матче 16-го тура
Бундеслига возвращается после двухмесячного перерыва, будут сыграны матчи 16-го тура.
В пятницу «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» на выезде.
В субботу «Вольфсбург» примет «Фрайбург», «Унион» сыграет с «Хоффенхаймом», «Айнтрахт» – с «Шальке».
В воскресенье «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Аугсбургу», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Байер».
16-й тур
- Дата проведения
- 20 января, 22.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «Фольксваген-Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 17.30, «Дойче банк Парк»
- Дата проведения
- 21 января, 20.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 22 января, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 22 января, 19.30, «Боруссия-Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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