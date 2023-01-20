Бундеслига возвращается! «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» в гостях в первом матче 16-го тура

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Бундеслига возвращается после двухмесячного перерыва, будут сыграны матчи 16-го тура.

В пятницу «Бавария» сыграет с «Лейпцигом» на выезде. 

В субботу «Вольфсбург» примет «Фрайбург», «Унион» сыграет с «Хоффенхаймом», «Айнтрахт» – с «Шальке». 

В воскресенье «Боруссия» Дортмунд будет противостоять «Аугсбургу», «Боруссия» Менхенгладбах примет «Байер». 

Чемпионат Германии

16-й тур

РБ Лейпциг – Бавария
Дата проведения
20 января, 22.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вольфсбург – Фрайбург
Дата проведения
21 января, 17.30, «Фольксваген-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Унион – Хоффенхайм
Дата проведения
21 января, 17.30, «Ан дер Альтен Ферстерай»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Бохум – Герта
Дата проведения
21 января, 17.30, «Рурштадион»
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Штутгарт – Майнц
Дата проведения
21 января, 17.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
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Айнтрахт Ф – Шальке
Дата проведения
21 января, 17.30, «Дойче банк Парк»
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Кельн – Вердер
Дата проведения
21 января, 20.30, «РейнЭнергиШтадион»
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Боруссия Д – Аугсбург
Дата проведения
22 января, 17.30, «Сигнал Идуна Парк»
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Боруссия М – Байер
Дата проведения
22 января, 19.30, «Боруссия-Парк»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

3 комментария

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Ezra-Matthew Miller
VfB
+1
0
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j30
лейпциг на классе скриньте
0
-3
-3
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Барсик Юрана
Пока Баварка гоняет в чемпе водокачки, Маэстро 30 поднимает наипрестижнейший трофей на Аравийском песке...
0
-4
-4
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