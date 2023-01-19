«Сити» с Холандом не стал ни слабее, ни сильнее – он другой. Эрлинг не гарантия чемпионства». Каррагер о форварде

Теги Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрлинг Холанд Футбол

Джейми Каррагер не думает, что после прихода Эрлинга Холанда «Манчестер Сити» заиграл хуже.

«Я не считаю, что Холанд сделал «горожан» слабее, как и сильнее. Они просто стали играть по-другому.

Я еще в начале сезона говорил, что трансфер Холанда не гарантирует «Ман Сити» чемпионства. Просто это означает, что команда начнет играть иначе.

Он будет много забивать, но сколько очков «Сити» обычно нужно для чемпионства? Девяносто с лишним. И намного больше этого набрать в любом случае не получится. Однажды было 100 очков, но больше – не получится, кто бы ни выходил на поле.

«Ман Сити» после этого трансфера просто стал другой командой. Прямо сейчас он не в самой лучшей форме, но все наладится. Думаю, «Сити» обыграет «Тоттенхэм», – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

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4 комментария

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МСД
Ответ rigobersong
Какие претензии к Холанду, даже если забивать до конца сезона не будет уде трансфер окупил:) Вот докопались то до человека:) Лучше бы с Нуньеса и Ливерпуля спросили, почему с составом за лярд, Клопп бьется за 10е место с Челси:))
Этот Ливерпуль несколько лет назад выиграл ЛЧ. А МС с приходом Холанда даже второе место в АПЛ не претендент. МЮ показал МС где раки зимуют.
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МСД
МС как команда стала намного слабее чем в предыдущие годы. И виной всему Холанд, который играет хреново. На одних только замыканиях АПЛ никто и никогда не выиграет. Угрохали клуб, купив норвежца. Это позор такому слабому Тотенхему проиграть первый тайм 0-2.
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Mega• Battman
С холондом, сити стал зависимым от одного игрока.
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rigobersong
Какие претензии к Холанду, даже если забивать до конца сезона не будет уде трансфер окупил:) Вот докопались то до человека:) Лучше бы с Нуньеса и Ливерпуля спросили, почему с составом за лярд, Клопп бьется за 10е место с Челси:))
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