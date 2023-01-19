«Сити» с Холандом не стал ни слабее, ни сильнее – он другой. Эрлинг не гарантия чемпионства». Каррагер о форварде

не думает, что после прихода «Манчестер Сити» заиграл хуже.

«Я не считаю, что Холанд сделал «горожан» слабее, как и сильнее. Они просто стали играть по-другому.

Я еще в начале сезона говорил, что трансфер Холанда не гарантирует «Ман Сити» чемпионства. Просто это означает, что команда начнет играть иначе.

Он будет много забивать, но сколько очков «Сити» обычно нужно для чемпионства? Девяносто с лишним. И намного больше этого набрать в любом случае не получится. Однажды было 100 очков, но больше – не получится, кто бы ни выходил на поле.

« » после этого трансфера просто стал другой командой. Прямо сейчас он не в самой лучшей форме, но все наладится. Думаю, «Сити» обыграет « », – сказал экс-защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.