«Тоттенхэм» после ошибки Эдерсона забил «Ман Сити» на 44-й и через 2 минуты сделал счет 2:0

Ошибка голкипера «Манчестер Сити» привела к голу «Тоттенхэма».

На 44-й минуте перенесенной игры 7-го тура бразильский вратарь в штрафной площади отдал пас хавбеку , которого тут же накрыл полузащитник Родриго Бентанкур. Мяч отскочил к вингеру , который и отправил его в сетку.

Спустя две минуты в составе «шпор» отличился защитник . На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу лондонцев.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 0:2. Кулусевски и Эмерсон забили по голу за две минуты. Онлайн-трансляция