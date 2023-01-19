«Тоттенхэм» после ошибки Эдерсона забил «Ман Сити» на 44-й и через 2 минуты сделал счет 2:0
Ошибка голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона привела к голу «Тоттенхэма».
На 44-й минуте перенесенной игры 7-го тура АПЛ бразильский вратарь в штрафной площади отдал пас хавбеку Родри, которого тут же накрыл полузащитник Родриго Бентанкур. Мяч отскочил к вингеру Деяну Кулусевски, который и отправил его в сетку.
Спустя две минуты в составе «шпор» отличился защитник Эмерсон Роял. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу лондонцев.
«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 0:2. Кулусевски и Эмерсон забили по голу за две минуты. Онлайн-трансляция
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