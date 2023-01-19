«Тоттенхэм» после ошибки Эдерсона забил «Ман Сити» на 44-й и через 2 минуты сделал счет 2:0

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Эдерсон Родриго Бентанкур Эмерсон Роял Деян Кулусевски Футбол

Ошибка голкипера «Манчестер Сити» Эдерсона привела к голу «Тоттенхэма».

На 44-й минуте перенесенной игры 7-го тура АПЛ бразильский вратарь в штрафной площади отдал пас хавбеку Родри, которого тут же накрыл полузащитник Родриго Бентанкур. Мяч отскочил к вингеру Деяну Кулусевски, который и отправил его в сетку.

Спустя две минуты в составе «шпор» отличился защитник Эмерсон Роял. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу лондонцев.

«Манчестер Сити» – «Тоттенхэм» – 0:2. Кулусевски и Эмерсон забили по голу за две минуты. Онлайн-трансляция

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5 комментариев

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Евгений Блажес
Ответ Alexander Yavriantz
А некоторые глупые болельщики МЮ хотят заменить ДДХ, который делает шикарные сейвы на распасовщика типа Эдерсона,
Сити с Эдерсоном каждый год фаворит, и четырежды чемпион за 5 лет, а МЮ с Де Хеей болтается еле живой. Только сейчас на команду становятся похожи.
+5
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Alexander Yavriantz
А некоторые глупые болельщики МЮ хотят заменить ДДХ, который делает шикарные сейвы на распасовщика типа Эдерсона,
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей
Тоттенхем - команда Артеты
+3
0
+3
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AnsuFati182021
GOAT забил😂😂😂
+1
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Buvaisiri
Подарок для арсенала
+1
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