Роман Гутцайт: «Хаджикадунич приостановил контракт, и «Ростов» будет судиться. Клуб отправляет иск в ФИФА, чтобы рассчитали компенсацию»

Теги Ростов премьер-лига Россия Мальорка Ла Лига ФИФА происшествия Деннис Хаджикадунич Роман Гутцайт Футбол

Роман Гутцайт прокомментировал переход Денниса Хаджикадунича в «Мальорку».

«Неужели ситуация изменилась, и теперь игроков, у которых контракты с российскими командами, вновь берут в аренду в зарубежные клубы? Звоню в «Ростов», спрашиваю, как они это сделали. Отвечают, что они этого не делали. Информация на сайте «Мальорки» о том, что они взяли Денниса Хаджикадунича в аренду у «Ростова», является ложью.

В межсезонье представители «Ростова» связывались с Хаджикадуничем и предлагали ему два варианта: либо он возвращается и играет за российский клуб, либо его продают. Деннис решил пойти третьим путем, который открыт для легионеров, имеющих контракты с российскими командами. Он воспользовался правом ФИФА приостановить контракт с «Ростовом» без какой-либо компенсации.

Он договорился с «Мальоркой», и «Ростов» узнал об этом только из прессы. Хаджикадунич не уведомлял «Ростов» о том, что он собирается подписывать контракт с испанцами.

«Ростов» будет судиться, он отправляет иск в ФИФА для того, чтобы была рассчитана компенсация, которую «Мальорка» должна заплатить им за переход Хаджикадунича», – сказал Гутцайт в эфире «Коммент.Шоу».

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3 комментария

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Злодей Спб
Ну теперь делегации Ростова надо в Мальмё лететь, требовать обмена некондиционного Хаджикадунича, на двух новых без пробега.
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Dmitry Orlov
Он вам не Джукадукич
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Никита Самарин
Хаджикадунич поступил как минимум некрасиво, всё-таки Ростов в него столько сил и денег вложил.
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