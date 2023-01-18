«Ростов» отдал Хаджикадунича «Мальорке» в аренду до конца сезона

Теги Ростов премьер-лига Россия Мальорка Ла Лига трансферы Деннис Хаджикадунич Футбол

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич продолжит карьеру в чемпионате Испании.

«Мальорка» объявила о том, что договорилась с российской командой об аренде боснийца до конца сезона.

24-летний футболист будет выступать в Ла Лиге под 5-м номером.

Хаджикадунич после аренды в «Мальме» не вернулся в «Ростов» и не собирается продлевать контракт, истекающий летом 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: rcdmallorca.es

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12 комментариев

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Balt
Ответ Galano
Ахахах,а говорили Юве интересуется,ага ага
Мальорка это как Ювентус, только Мальорка...
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Юрий Железняк
Да и нафиг он пошёл.
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Galano
Ахахах,а говорили Юве интересуется,ага ага
0
0
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Иван Алейников
Интересно, чтоб было, если прилетел в Россию. Ему ж страшно было
+2
0
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Арсений Элин
После его слов в России ему делать нечего,видимо не смог просто разорвать контракт и просто уйти...ну удачи ему не пожелаю, пожелаю справедливости...время всё решит и покажет! Ростов зато теперь развивает и подтягивает своих молодых...
+4
-3
+1
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Remedy
Ответ Winterburn
Валера по старому блату пристороил за ногу хамона?)
Да, вроде всё сходится) Связи решают) И Валера в интересе, само собой)
+1
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Winterburn
Валера по старому блату пристороил за ногу хамона?)
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Wiley Fox
Не понимаю, почему этот боснийский швед просто не разорвал контракт с ростовом и своим агентом от российских бандитов

Мальорка, пережившая карпина, берет его не просто так, а потому что регион скуплен бандитами из России
+3
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Forte Live
Ответ Игорь Лопарев
А теперь лимитчики
Про Ростов я так не скажу.
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Данил Луговский
а как же Юве? Или набросы как обычно?
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Игорь Лопарев
Ответ Forte Live
Был хороший уровень легионеров, теперь вырастают русские парни. Ну что ж...
А теперь лимитчики
+1
-1
0
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Forte Live
Был хороший уровень легионеров, теперь вырастают русские парни. Ну что ж...
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