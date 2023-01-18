«Ростов» отдал Хаджикадунича «Мальорке» в аренду до конца сезона
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич продолжит карьеру в чемпионате Испании.
«Мальорка» объявила о том, что договорилась с российской командой об аренде боснийца до конца сезона.
24-летний футболист будет выступать в Ла Лиге под 5-м номером.
Хаджикадунич после аренды в «Мальме» не вернулся в «Ростов» и не собирается продлевать контракт, истекающий летом 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: rcdmallorca.es
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