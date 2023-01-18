«Ростов» отдал Хаджикадунича «Мальорке» в аренду до конца сезона

Защитник «Ростова» продолжит карьеру в чемпионате .

« » объявила о том, что договорилась с российской командой об аренде боснийца до конца сезона.

24-летний футболист будет выступать в Ла Лиге под 5-м номером.

Хаджикадунич после аренды в «Мальме» не вернулся в « » и не собирается продлевать контракт, истекающий летом 2023 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: rcdmallorca.es