Паркер о словах Лингарда про «МЮ»: «Обвинять клуб в своих неудачах – чушь собачья. Джесси стоит признать, что он был недостаточно хорош»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Джесси Лингард Пол Паркер Футбол

Пол Паркер раскритиковал Джесси Лингарда за слова о «Манчестер Юнайтед».

«К Джесси Лингарду в «Ман Юнайтед» не проявляли никакого неуважения, и с его стороны говорить такое в корне неправильно. Он воспитанник «МЮ» и теперь проявляет неуважение к клубу вместо того, чтобы взглянуть на себя в зеркало. Джесси был недостаточно хорош, чтобы играть за этот клуб, и ему стоит признать это вместо того, чтобы выступать с обвинениями.

И, честно говоря, оправдывать свои неудачи политикой клуба – это чушь собачья. Говоря о футболе, ни в коем случае нельзя использовать подобные оправдания, и если он действительно хочет поговорить о политике, ему стоит побеседовать с Гари Невиллом. Надеюсь, однажды он созреет достаточно, чтобы понять, что проявил неуважение к клубу, высказав такое публично, а затем извинится перед клубом и болельщиками», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии в интервью Bonuscode Bets.

Лингард об «МЮ»: «Были только ложные обещания. Мне хотелось бы знать, почему я не играл»

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2 комментария

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Тиджани Бабангида
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По сути Паркер прав.Лингарду стоило-бы посмотреть на то,чем он помог команде а не обвинять
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Пирс Морган
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Это он еще Роналду интервью не смотрел
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