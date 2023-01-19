«Бавария» заплатит 1 млн евро бонусов за Зоммера при победе в Бундеслиге, по 250 тысяч – за выигрыш ЛЧ и Кубка Германии

Стало известно, от чего зависит выплата бонусов за переход в «Баварию».

Ранее стало известно, что вратарь переходит из гладбахской « » за 8+1,5 млн евро.

По данным Bild, мюнхенский клуб заплатит 1 млн евро в случае победы в Бундеслиге, а также по 250 тысяч в случае побед в и Кубке Германии.

Напомним, « » искала замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.

Подробная статистика выступлений 34-летнего вратаря сборной Швейцарии доступна здесь.