«Бавария» заплатит 1 млн евро бонусов за Зоммера при победе в Бундеслиге, по 250 тысяч – за выигрыш ЛЧ и Кубка Германии

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Стало известно, от чего зависит выплата бонусов за переход Яна Зоммера в «Баварию».

Ранее стало известно, что вратарь переходит из гладбахской «Боруссии» за 8+1,5 млн евро.

По данным Bild, мюнхенский клуб заплатит 1 млн евро в случае победы в Бундеслиге, а также по 250 тысяч в случае побед в Лиге чемпионов и Кубке Германии.

Напомним, «Бавария» искала замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.

Подробная статистика выступлений 34-летнего вратаря сборной Швейцарии доступна здесь.

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9 комментариев

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Unknown Forusha
Ответ Mr@k
как они за 8 млн согласились, за такие копейки...
Это переплата он старый уже
+2
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Arman FCSM
Ответ Mr@k
как они за 8 млн согласились, за такие копейки...
Лучше так, чем ничего. У Зоммера контракт до этого лета
+3
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Mr@k
как они за 8 млн согласились, за такие копейки...
+4
-2
+2
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WESTERN-
Почему не Кейлор Навас ?
+1
0
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Stade de Reims
По 250тыс заработать будет сложнее,
чем миллион))
+2
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OldRedWhite
Грабеж ! )))
+4
-1
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AF007
Кубок Германии = ЛЧ. В целом согласен
+3
0
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Плеймейкер87
Удачи, Ян. Заслужил попробовать свои силы в топ-клубе
+8
-1
+7
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Soton
Самый легкий миллион для Боруссии)
+21
-2
+19
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