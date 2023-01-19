«Бавария» заплатит 1 млн евро бонусов за Зоммера при победе в Бундеслиге, по 250 тысяч – за выигрыш ЛЧ и Кубка Германии
Стало известно, от чего зависит выплата бонусов за переход Яна Зоммера в «Баварию».
Ранее стало известно, что вратарь переходит из гладбахской «Боруссии» за 8+1,5 млн евро.
По данным Bild, мюнхенский клуб заплатит 1 млн евро в случае победы в Бундеслиге, а также по 250 тысяч в случае побед в Лиге чемпионов и Кубке Германии.
Напомним, «Бавария» искала замену Мануэлю Нойеру, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.
Подробная статистика выступлений 34-летнего вратаря сборной Швейцарии доступна здесь.
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