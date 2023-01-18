Во сколько играют Фейеноорд – Аякс, Высшая лига Нидерланды, 22 января, время начала матча
В воскресенье, 22 января, сыграют Фейеноорд и Аякс в 17 туре Чемпионата Нидерландов по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «де Кейп».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Setanta Sports.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
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