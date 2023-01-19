Вертолет с помощником Путина приземлился на футбольное поле в Иране – матч задержали на 40 минут

Теги премьер-лига Россия происшествия Владимир Путин Игорь Левитин высшая лига Иран Политика Футбол

В Иране на 40 минут задержали футбольный матч из-за приземления вертолета на поле.

По данным информационного агентства Mehr, в вертолете находились Игорь Левитин, помощник президента РФ Владимира Путина, и иранские чиновники.

Инцидент произошел 18 января в городе Астара провинции Гилян. Посадка вертолета на поле произошла из-за «проблем с безопасностью».

Левитин прибыл в Астару для участия в церемонии открытия железнодорожной ветки, которая соединит дороги Ирана, Азербайджана и России.

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51 комментарий

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VictorVallecano
После фразы "Вертолет с помощником Путина" оставалась надежда на хорошую новость, но нет, не в этот раз.
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Гусеконь
Iran International — новостной телеканал на персидском языке со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания.

Такие врать не будут
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Team_Coach
Ответ Recreated
Зачем нам эта информация?
Ну как зачем? На футбольном поле произошли события
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DekiB
Ответ MPOLO
ну да.. как на тараканов смотреть - противно, но интересно
За этим сюда и заходят нормальные люди вроде нас с Иваном )))
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Ковид 07.10.52
Эх...не того и не туда посадили...
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DekiB
Ответ Kirkoroff
Что такое камера-паук они там видно не слышали
Во втором дивизионе Ирана? Возможно нет...
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DekiB
Кошка бросила котят - это Путин виноват!
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And we're heading for a shootout!
Если бы можно было, я бы обменял этот вертолет на вертолет Вичая... :-С
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хай
У меня реклама выползает - Снимок без нижнего белья: Настя Ивлеева взорвала сеть пикантным фото.
Не удержался, кликнул.А там ничего интересного.
Вот зараза!((
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tyuiop tyuiop
Ответ Sevuska
Когда Путин на белом парадном коне на стадион имени Лобановского въезжать будет- тогда и пишите !
Та дед уже на коня и не вылезет.
Он на стуле то сидит с трудом, обомя руками вцепившись
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хай
Это флешмоб такой у помощников Путина сажать вертолёты то на футбольном поле, то в исправительных учреждениях, то... продолжение следует
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Kirkoroff
Что такое камера-паук они там видно не слышали
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Камбоджа Иванов
Путин окунулся на Крещение в проруби в Подмосковье, в котором базируется баскетбольный фарм-клуб команды Химки - Химки-Подмосковье.
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Sajres_Smit
Ответ Afinogenov
Если кому интересно - матч закончился со счетом 0:0. Это второй дивизион. Вы ошибочно думаете, что новость ради политики - Спортс просто пытается привлечь нам что-то новое и незнакомое из мира футбола. Теперь мы знаем, что в Иране есть вторая лига и такая команда. Спортс - познавательный!
Готовят к переходу в Азиатскую конференцию))
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Russ Ivan
Сел туда, куда авиадиспетчер сказал пилоту, а не куда Левитин пальцем ткнул...
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Виталий Миронов
При чем тут спорт вообще ,околофутбольная тема на спортс задолбала ,не о чем что-ли больше писать
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Nikita Nikitin
Ну так Левитин тут при чём? Иран- принимающая сторона, к ним и вопросы.
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Русский уравнитель
из-за «проблем с безопасностью»,,,,,да кому он нужен !7
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Zidan GOAT
Такие новости можно клепать хоть каждый час:

«Кортеж Путина приехал по Москве в 15 км от Открытия Арены, где в этот момент проходил футбольный матч»

И в чем тут новость?
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Уэмбли Стедиум
Тоже мне инцидент..,
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Павел Мельников
Ответ MPOLO
ну да.. как на тараканов смотреть - противно, но интересно
Если долго всматриваться в бездну, бездна начнет всматриваться в тебя.
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Sevuska
Когда Путин на белом парадном коне на стадион имени Лобановского въезжать будет- тогда и пишите !
+10
-5
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гилберт
Ответ Оператор Дзюбы
У него же другой помощник на вертолётах летает. И прилетает он в места не столь отдалённые.
Прилетит вдруг волшебник, в боевом вертолёте...
+5
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MPOLO
Ответ Павел Мельников
Неприятно?
ну да.. как на тараканов смотреть - противно, но интересно
+1
-3
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За Кэвс и двор стреляю в упор
Жаль, что не Стингер приземлил
+4
-6
-2
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