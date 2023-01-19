Вертолет с помощником Путина приземлился на футбольное поле в Иране – матч задержали на 40 минут
В Иране на 40 минут задержали футбольный матч из-за приземления вертолета на поле.
По данным информационного агентства Mehr, в вертолете находились Игорь Левитин, помощник президента РФ Владимира Путина, и иранские чиновники.
Инцидент произошел 18 января в городе Астара провинции Гилян. Посадка вертолета на поле произошла из-за «проблем с безопасностью».
Левитин прибыл в Астару для участия в церемонии открытия железнодорожной ветки, которая соединит дороги Ирана, Азербайджана и России.
Такие врать не будут
Не удержался, кликнул.А там ничего интересного.
Вот зараза!((
Он на стуле то сидит с трудом, обомя руками вцепившись
«Кортеж Путина приехал по Москве в 15 км от Открытия Арены, где в этот момент проходил футбольный матч»
И в чем тут новость?