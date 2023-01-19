Вертолет с помощником Путина приземлился на футбольное поле в Иране – матч задержали на 40 минут

В Иране на 40 минут задержали футбольный матч из-за приземления вертолета на поле.

По данным информационного агентства Mehr, в вертолете находились Игорь Левитин, помощник президента РФ Владимира Путина, и иранские чиновники.

Инцидент произошел 18 января в городе Астара провинции Гилян. Посадка вертолета на поле произошла из-за «проблем с безопасностью».

Левитин прибыл в Астару для участия в церемонии открытия железнодорожной ветки, которая соединит дороги Ирана, Азербайджана и России.