Хави не хочет ослаблять состав «Барсы» и попросил у руководства замену Депаю

«Барселона» ищет варианты на случай ухода .

По данным Diario Sport, не хочет ослаблять команду и сообщил руководству, что предпочел бы сохранить текущий состав, так как подписать кого-то будет сложно из-за потолка зарплат.

При этом Хави попросил усилить нападение в случае ухода Депая, так как по мнению тренера сине-гранатовых только Роберт Левандовски и Усман Дембеле эффективны в завершающей стадии атак «Барсы».

«Барса» будет рассматривать свободных агентов, игроков с небольшой трансферной стоимостью или тех, кого можно взять в аренду.

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай перейдет в «Атлетико» за 3-4 млн евро.

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