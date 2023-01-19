Хави не хочет ослаблять состав «Барсы» и попросил у руководства замену Депаю
«Барселона» ищет варианты на случай ухода Мемфиса Депая.
По данным Diario Sport, Хави не хочет ослаблять команду и сообщил руководству, что предпочел бы сохранить текущий состав, так как подписать кого-то будет сложно из-за потолка зарплат.
При этом Хави попросил усилить нападение в случае ухода Депая, так как по мнению тренера сине-гранатовых только Роберт Левандовски и Усман Дембеле эффективны в завершающей стадии атак «Барсы».
«Барса» будет рассматривать свободных агентов, игроков с небольшой трансферной стоимостью или тех, кого можно взять в аренду.
Ранее сообщалось, что Мемфис Депай перейдет в «Атлетико» за 3-4 млн евро.
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