Хави не хочет ослаблять состав «Барсы» и попросил у руководства замену Депаю

Теги Барселона Атлетико Хави Ла Лига возможные трансферы Мемфис Депай Футбол

«Барселона» ищет варианты на случай ухода Мемфиса Депая.

По данным Diario Sport, Хави не хочет ослаблять команду и сообщил руководству, что предпочел бы сохранить текущий состав, так как подписать кого-то будет сложно из-за потолка зарплат.

При этом Хави попросил усилить нападение в случае ухода Депая, так как по мнению тренера сине-гранатовых только Роберт Левандовски и Усман Дембеле эффективны в завершающей стадии атак «Барсы».

«Барса» будет рассматривать свободных агентов, игроков с небольшой трансферной стоимостью или тех, кого можно взять в аренду.

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай перейдет в «Атлетико» за 3-4 млн евро.

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37 комментариев

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svaz
Как они эти новости выдумывают? У Барселоны ещё гави не зарегистрирован и бальде не продлен официально. Очевидно, что никого не будет
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Костя Киреев
Человек два раза на замену вышел. Тяжелейшая потеря для барсы. Напомните Хави, что он не очень понимает, что ему с кессие и рафиньей делать. Куда ему ещё новые игроки
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Ilya_Panchenko
Ответ Aleksandr Danilov
Уровня капитана сборной Голландии? Ну да, в каждой академии минимум 10 таких напов
С другой стороны 2 матча за пол года может и нап из академии сыграть
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yrok77
Ответ predMBAPPE
Неужели в академии нету напа хотя бы уровня Депая?!
Да что там Депая, там уровня Месси есть несколько человек
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Серж Ск
Обаму надо забирать из Челси обратно и всё.
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Дмитрий Яруллин
Нужен центральный нап на подмену или в пару к Роберту , ЦЕНТРАЛЬНЫЙ!!! Как бы это было не смешно , но Люк Скайвокер Де Йонг был бы в тему , он и сам забить может и скинуть партнеру , такой «План Б»
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Бухгалтер2021
кокроина
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Loegaire Bell
Аларкон и Бабера пусть играют
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l1973
Чави в лысого превратился, всё мало. Только разница в финансах у клубов.
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Max Semenik
Хави нужна замена игроку, отыгравшему за полсезона 116 минут и другие приколы Больше, Чем Клуба!
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Aleksandr Danilov
Ответ predMBAPPE
Неужели в академии нету напа хотя бы уровня Депая?!
Уровня капитана сборной Голландии? Ну да, в каждой академии минимум 10 таких напов
+15
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Emin Aliev
Блин, ответ же очевиден, верните Люка "Тащера" Де Йонга! Свои 5-7 важных голов он забьёт!!
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Alan Besolov
Ответ Direct free kick
Чапи много чего хочет. Клуб банкрот. Скоро поменяется местами с Депортиво
Банкрот у тебя в штанах) мозгами своими поразмысли, если клуб будет на грани, то ты не подумал, что такой клуб как Барселона не выкупит кто нибудь? Первыми будут американцы и арабы. Даже с долгами этот клуб прибыльный.
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Emin Aliev
Ответ Крыс Пол
Уилфрид Заа
Ага, булавку дать?
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Миша Семенович
Артем Дзюба
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Муслим Атангулов
Тогда второй раз арендуйте Адама Траоре
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pasha_t
Ответ Крыс Пол
Уилфрид Заа
Бегунок это не в барсу
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Вячеслав Новиков
Депай всё равно не играет и играть не будет, гнать его надо, нападение и так нормальное, сколько ещё нужно нападающих то?
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JealousNobody
Пускай берут Чупо-Мотинга, как раз игрок уровня Барсы
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Denis Balash
Иско свободний агент контракт на 6 міс
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dreamstep
Дзюбу у Торпедо перехватите !))
+6
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Бускетс это позиция
Ответ Мохнатый55
Неужели опять Брейтуэйт?
Можно не надо?
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predMBAPPE
Неужели в академии нету напа хотя бы уровня Депая?!
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Falsegoalkeeper
Ответ Direct free kick
Чапи много чего хочет. Клуб банкрот. Скоро поменяется местами с Депортиво
Клуб «банкрот» недавно деклассировал «лучший клуб в истории» в финале суперкубка
+7
-4
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Артемий Дмитриев
Он же не играл от слова совсем..
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0
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