Индзаги о победе в Суперкубке Италии: «Интер» начинает привыкать к таким вечерам»

Главный тренер « » оценил победу над « » (3:0) в матче за .

«Ребята показали идеальный настрой, сыграли остро в атаке и надежно в обороне. Нашей первой целью в этом сезоне был выход в плей-офф Лиги чемпионов, второй – этот трофей, поэтому мне, как тренеру, очень приятно. Мы должны насладиться этой победой, ведь когда обыгрываешь «Милан» в таком стиле – это прекрасно.

Мы победили сегодня мастеровитого соперника и по праву празднуем успех, а уже завтра можно начинать думать о следующих матчах. Мы благодарны клубу, нашим семьям и ребятам, которые помогли нам принять участие в этой игре благодаря победе в Кубке Италии в прошлом сезоне. Мы начинаем привыкать к таким вечерам.

Дополнительную пикантность придавало то, что это было не только дерби, но и финал. Я чрезвычайно горжусь ребятами и своим штабом. Мы добились невероятных вещей и продолжим делать это в будущем», – сказал .

3:0 – «Интер» легко забрал Суперкубок Италии, разгромив «Милан» в Саудовской Аравии