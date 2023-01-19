Индзаги о победе в Суперкубке Италии: «Интер» начинает привыкать к таким вечерам»

Теги Интер Милан Симоне Индзаги серия А Италия Суперкубок Италии Футбол

Главный тренер «Интера» оценил победу над «Миланом» (3:0) в матче за Суперкубок Италии.

«Ребята показали идеальный настрой, сыграли остро в атаке и надежно в обороне. Нашей первой целью в этом сезоне был выход в плей-офф Лиги чемпионов, второй – этот трофей, поэтому мне, как тренеру, очень приятно. Мы должны насладиться этой победой, ведь когда обыгрываешь «Милан» в таком стиле – это прекрасно.

Мы победили сегодня мастеровитого соперника и по праву празднуем успех, а уже завтра можно начинать думать о следующих матчах. Мы благодарны клубу, нашим семьям и ребятам, которые помогли нам принять участие в этой игре благодаря победе в Кубке Италии в прошлом сезоне. Мы начинаем привыкать к таким вечерам.

Дополнительную пикантность придавало то, что это было не только дерби, но и финал. Я чрезвычайно горжусь ребятами и своим штабом. Мы добились невероятных вещей и продолжим делать это в будущем», – сказал Симоне Индзаги.

3:0 – «Интер» легко забрал Суперкубок Италии, разгромив «Милан» в Саудовской Аравии

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4 комментария

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John Gotti
Симоне, ты зубы не заговаривай)))) Нам нужно скудетто !
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Давид Agabekyan
Ответ Dvin
Милан в отвратительной форме. Как и Тоттенхем. Интересно, кто в 1/4 вылезет из этой мясорубки))
Так у Милана сейчас ещё очень сложный участок сезона. Если его провалят, то минус сезон
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0
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vcaireac
Отличная игра от Интера!Без шансов для Милана)Главное теперь в Серии А не буксовать...
+3
0
+3
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Dvin
Милан в отвратительной форме. Как и Тоттенхем. Интересно, кто в 1/4 вылезет из этой мясорубки))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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