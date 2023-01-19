Олег Яровинский: «Уверен, «Рубин» выйдет в РПЛ. Есть боеспособная команда, тренер и адекватные руководители»

считает, что « » вернется в Мир РПЛ в этом сезоне.

На днях Яровинский покинул пост спортивного директора казанского клуба.

— С 2019 года была проделана большая работа. Какие у тебя эмоции от того, что этот этап завершен?

— Считаю, что мы провели в клубе долгий период, я с огромным удовольствием работал в «Рубине». Конечно, ухожу с чувством огорчения, потому что нам не удалось довести дело до конца и вернуть клуб в Премьер-лигу.

С другой стороны, уверен, что «Рубин» выйдет в РПЛ — и не так принципиально, со мной или без меня. Есть боеспособная команда, тренер и адекватные руководители. Уверен, все будет хорошо.

В тех условиях и обстоятельствах нам удавалось все, что мы запланировали. Да, к сожалению, мы вылетели. Это добавило очень большую ложку дегтя. Но фон вокруг нас в тот период был сумасшедший! В футболе все всегда неоднозначно.

Самое главное, что на всех уровнях пытались честно вести диалог — с футболистами, с коллегами. Думаю, у всех остались только самые приятные воспоминания от совместной работы.

— С чем связана уверенность, что «Рубин» точно выйдет в РПЛ? Не слишком ли серьезные перемены в клубе?

— Ничего страшного. Я просто искренне этого хочу. Бывают обстоятельства, когда ты откуда-то уходишь и хочешь, чтобы после тебя случилась катастрофа. Но это не тот случай.

Наоборот, я искренне хочу, чтобы «Рубин» обязательно вышел в Премьер-лигу, развивался дальше. Буду очень переживать за клуб. Это же люди, а не только клуб. И для них «Рубин» — важная часть жизни. И для меня она тоже важная.

Я работал в этом клубе и переживаю за него, за ребят. Хочу, чтобы они решили задачу и у них дальше все складывалось хорошо, – сказал Яровинский.

После 20 туров «Рубин» занимает в таблице Мелбет Первой лиги 3-е место, отставая от лидирующей «Балтики» на 4 очка.