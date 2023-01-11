Самошников получит 1 млн евро подъемных за переход в «Локомотив». Контракт вступит в силу летом (Иван Карпов)

перейдет в «Локомотив» по истечении соглашения с « ».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, стороны договорились о контракте еще до Нового года. Соглашение будет рассчитано на 3 года и вступит в силу по истечении контракта с «Рубином» этим летом.

Самошников получит 1 миллион евро подъемных, его зарплата в «Локомотиве» составит 5 млн рублей и вырастет до 7 млн в случае, если защитник сыграет за клуб определенное количество матчей.

Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом» («СЭ»)