Самошников получит 1 млн евро подъемных за переход в «Локомотив». Контракт вступит в силу летом (Иван Карпов)

Теги Локомотив Рубин премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Илья Самошников деньги Футбол

Илья Самошников перейдет в «Локомотив» по истечении соглашения с «Рубином».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, стороны договорились о контракте еще до Нового года. Соглашение будет рассчитано на 3 года и вступит в силу по истечении контракта с «Рубином» этим летом.

Самошников получит 1 миллион евро подъемных, его зарплата в «Локомотиве» составит 5 млн рублей и вырастет до 7 млн в случае, если защитник сыграет за клуб определенное количество матчей.

Самошников подписал предварительный контракт с «Локомотивом» («СЭ»)

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16 комментариев

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вовочка6762
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Это что каждому в Локомотиве дают подъемные ?
А для чего ?
Он что жить будет в Америке ?
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Александр Воронин
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Напомните, сколько там миллиардов рублей государство покрывает убытков РЖД?
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Recreated
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Ответ Winterburn
Что поднимаем?
Можно член поднять.
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Winterburn
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Что поднимаем?
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Recreated
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Такие подъёмные даже в Роме не дают!
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ predstory
У меня после армии, в 2014 году были подъёмные 4200 рублей, а тут миллионы выплачивают 😀
Так просто евро упал, пришлось пересчитать по новому курсу🤓
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ alexsem69
За что?? За чем?
Зачем? Затем, что это Карпов, у него 100% ещё там где-то звездолёт в премии прописан и отступные 8 млрд евро. Трансфер мутный, но источник ещё мутнее🥴
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Eric_Cartman
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Он медосмотр пройти нигде не может. А тут подъёмные и из фнл в рфпл. Или тоже в фнл? 🤔
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Дима Трепутин
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Не, ну карп всегда 100 % инфу даёт
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.ru
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вот бы всем так... заскочил в вагон - получи подъёмные
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predstory
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У меня после армии, в 2014 году были подъёмные 4200 рублей, а тут миллионы выплачивают 😀
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Любитель побеждать
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Лям ойро подъемных, чтоб в депрессию не впал в большом городе. Просто жесть, страна в очке, а у нас бревнам такие бабки платят, которыми только печку топить.
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charly001
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Мда , игрока из Фнл берут и подъемные будто за него Барса Мю и Псж боролись
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alexsem69
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За что??
За чем?
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adamx
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кто-то пилит бабло РЖД...
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xoms
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Подъемные.... Без комментариев
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