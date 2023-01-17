Холанд о возрасте: «Посмотрите на Бензема в 35. Я надеюсь через 12 лет стать еще лучше, чем сейчас»
Эрлинг Холанд намерен играть на высоком уровне как можно дольше.
«Посмотрите на Бензема – ему сейчас 35, и я думаю, что он еще лучше [чем когда-либо].
Так что через 12 лет я надеюсь стать еще лучше, чем сейчас», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в интервью GQ.
На счету норвежца 27 голов и 3 голевых паса за 24 игры на клубном уровне после трансфера из дортмундской «Боруссии». В трех последних матчах он не забивал.
С подробной статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
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В 35 конкурировал с 23-летним Мбаппе на ЧМ.
Лучший игрок ЧМ, идет на 8 ЗМ.
При том чуть ли не каждый первый говорил "чипсоед после 30 быстро отъедет", "посмотрим на него в возрасте Роналду". При этом самым топовым игроком к 35 годам является именно "дохлый" Месси