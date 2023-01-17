Холанд о возрасте: «Посмотрите на Бензема в 35. Я надеюсь через 12 лет стать еще лучше, чем сейчас»

Теги Карим Бензема Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд намерен играть на высоком уровне как можно дольше.

«Посмотрите на Бензема – ему сейчас 35, и я думаю, что он еще лучше [чем когда-либо].

Так что через 12 лет я надеюсь стать еще лучше, чем сейчас», – сказал нападающий «Манчестер Сити» в интервью GQ.

На счету норвежца 27 голов и 3 голевых паса за 24 игры на клубном уровне после трансфера из дортмундской «Боруссии». В трех последних матчах он не забивал.

С подробной статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь

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12 комментариев

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Kakysh Atamyradow
Ответ Benner
Пффф, посмотрите на Месси. В 35 конкурировал с 23-летним Мбаппе на ЧМ. Лучший игрок ЧМ, идет на 8 ЗМ. При том чуть ли не каждый первый говорил "чипсоед после 30 быстро отъедет", "посмотрим на него в возрасте Роналду". При этом самым топовым игроком к 35 годам является именно "дохлый" Месси
На ЧМ 23 летний Мбаппе забил больше!Месси стоит забить пенальти чтобы стать лучшим ...
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emptinesspetr
Бензема до 32 был тенью. Ты же — надежда каждой своей команды
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corazón blanco
Карим красавец, последние два сезона провел на очень высоком уровне. Но тут много факторов играют свою роль. Раньше он был смесью 10-ки и 9-ки, играл в связке с Роналду, сейчас он главная ударная мощь Мадрида: лидер и капитан. Очень сильно прибавил в завершающей стадии. Очень хорош в подыгрыше.
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Sevuska
Если постоянно медитировать , то вообще можно подружиться с вечностью 😎
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ман сити фейк
Ответ инок
Комментарий удален пользователем
Всего 3 матча не забил а его уже из лучшего отправили в никуда. Помню где болтался Карим в возрасте Холанда. Проиграл конкуренцию Игаину. Смешно их сравнивать
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Benner
Пффф, посмотрите на Месси.
В 35 конкурировал с 23-летним Мбаппе на ЧМ.
Лучший игрок ЧМ, идет на 8 ЗМ.
При том чуть ли не каждый первый говорил "чипсоед после 30 быстро отъедет", "посмотрим на него в возрасте Роналду". При этом самым топовым игроком к 35 годам является именно "дохлый" Месси
+6
-5
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Альтависта
Не получится. Гуру отечественного тренерства уже всё разложил про тебя.
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ARIGAMI ARIGAMI
Бензема великий футболист
+2
-3
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инок
Комментарий удален
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Кокич
Слова ГСО задели Холанда за живое.
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ман сити фейк
Ответ Великий Алонсо
Посмотрите на Роналду почти в 38, до сих пор лучший в мире 🙏
Даже в Аль Насре кринж не лучший
+3
-2
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Великий Алонсо
Посмотрите на Роналду почти в 38, до сих пор лучший в мире 🙏
+3
-9
-6
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Alex Legend
Через 3 года закончит карьеру
0
-2
-2
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