Холанд о возрасте: «Посмотрите на Бензема в 35. Я надеюсь через 12 лет стать еще лучше, чем сейчас»

намерен играть на высоком уровне как можно дольше.

«Посмотрите на – ему сейчас 35, и я думаю, что он еще лучше [чем когда-либо].

Так что через 12 лет я надеюсь стать еще лучше, чем сейчас», – сказал нападающий « » в интервью GQ.

На счету норвежца 27 голов и 3 голевых паса за 24 игры на клубном уровне после трансфера из дортмундской «Боруссии». В трех последних матчах он не забивал.

С подробной статистикой 22-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

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