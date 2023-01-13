«С Дибалой музыка «Ромы» звучит иначе». Моуринью после 1:0 с «Дженоа»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Кубок Италии Дженоа Пауло Дибала Футбол

Жозе Моуринью похвалил Пауло Дибалу после матча 1/8 финала Кубка Италии с «Дженоа» (1:0).

Форвард «Ромы» забил единственный гол в этой игре на 64-й минуте.

«Пауло – игрок, который делает команду и тренера лучше. Есть тренеры, у которых по 4-5 таких же, как он. У некоторых 11, а кого-то вообще 20.

У нас нет ни семь, ни восемь таких игроков, как он. С Дибалой музыка «Ромы» звучит иначе», – сказал главный тренер «Ромы».

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2 комментария

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Dima Lobanov
Дибала - то, очень жаль, что ему уже 29
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rigobersong
Дибала топ, видно человек повзрослел:) На ЧМ стал настоящим примером, как будучи звездным игроком надо принимать роль запасного и помогать команде побеждать:)
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