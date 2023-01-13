«С Дибалой музыка «Ромы» звучит иначе». Моуринью после 1:0 с «Дженоа»
Жозе Моуринью похвалил Пауло Дибалу после матча 1/8 финала Кубка Италии с «Дженоа» (1:0).
Форвард «Ромы» забил единственный гол в этой игре на 64-й минуте.
«Пауло – игрок, который делает команду и тренера лучше. Есть тренеры, у которых по 4-5 таких же, как он. У некоторых 11, а кого-то вообще 20.
У нас нет ни семь, ни восемь таких игроков, как он. С Дибалой музыка «Ромы» звучит иначе», – сказал главный тренер «Ромы».
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