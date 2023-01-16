«Рома» хочет увеличить зарплату Дибалы до 6 млн евро и исключить пункт об отступных из контракта

Теги Рома серия А Италия Пауло Дибала деньги Футбол

«Рома» рассчитывает сохранить нападающего Пауло Дибалу.

По данным Calciomercato, римляне намерены активировать опцию, которая предполагает увеличение зарплаты аргентинца с 4,2 млн евро до 6 млн. При этом пункт об отступных (12 млн евро для иностранных клубов и 20 млн для итальянских) будет исключен из договора.

Сперва руководству «Ромы» потребуется получить согласие самого футболиста.

В текущем сезоне Дибала провел 12 матчей в Серии А, забив 7 голов. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Ромы» можно ознакомиться здесь.

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9 комментариев

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v6vngyr2dh
Ответ obid
Какие то смешные отступные. Не понимаю, почему летом его не захотели топ клубы!?
Травмы. А футболист он топ-уровня
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Ovsyankin
Ответ Добряк Гаврила
Если у Ромы будет возможность сохранить Дибала, нужно сделать все для этого. Такого топа в Риме не было со времен Тотти
Жаль, что было так много воспитанников, но никто не смог даже близко подойти к Тотти и ДеРосси по уровню игры, теперь нужно сохранять Диаблу ценой всего, это бриллиант
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Three Days Grace
Ответ obid
Какие то смешные отступные. Не понимаю, почему летом его не захотели топ клубы!?
Бро, он летом перешёл в Рому)
+2
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obid
Какие то смешные отступные. Не понимаю, почему летом его не захотели топ клубы!?
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Любитель пожрать
Ответ Милчик
Не соглашался на 10, потом на 8, потом на 6 в Юве, чтобы потом играть за 4,2 в Роме
Да уже давно известно что дело было не в Дибале, а в том что Юве решил избавиться от него.
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Demyan Grachev
Да кому это дыбало нужен?
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Добряк Гаврила
Если у Ромы будет возможность сохранить Дибала, нужно сделать все для этого. Такого топа в Риме не было со времен Тотти
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+6
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Курбанали Суфиев
Я тоже хочу чтоь он остался но хочу чтобы они играли в лч
+2
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+2
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Милчик
Не соглашался на 10, потом на 8, потом на 6 в Юве, чтобы потом играть за 4,2 в Роме
+4
-2
+2
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