«Рома» хочет увеличить зарплату Дибалы до 6 млн евро и исключить пункт об отступных из контракта

« » рассчитывает сохранить нападающего .

По данным Calciomercato, римляне намерены активировать опцию, которая предполагает увеличение зарплаты аргентинца с 4,2 млн евро до 6 млн. При этом пункт об отступных (12 млн евро для иностранных клубов и 20 млн для итальянских) будет исключен из договора.

Сперва руководству «Ромы» потребуется получить согласие самого футболиста.

В текущем сезоне Дибала провел 12 матчей в Серии А, забив 7 голов. Подробно со статистикой лучшего бомбардира «Ромы» можно ознакомиться здесь.