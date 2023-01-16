Дибала забил 28-й гол из-за пределов штрафной в Серии А. За последние 8 лет в топ-5 лиг больше лишь у Месси (55)
Форвард «Ромы» Пауло Дибала забил 28-й гол из-за пределов штрафной за карьеру в Серии А.
Аргентинец отличился в матче с «Фиорентиной» (2:0), в котором он сделал дубль.
Первый гол из-за пределов штрафной в Серии А Дибала забил в феврале 2015 в составе «Палермо».
С тех пор, за почти 8-летний период, среди игроков топ-5 лиг Европы больше таких мячей в чемпионатах лишь на счету Лионеля Месси («ПСЖ», экс-«Барселона») – 55.
Подробнее статистика Дибалы – здесь.
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