Дибала забил 28-й гол из-за пределов штрафной в Серии А. За последние 8 лет в топ-5 лиг больше лишь у Месси (55)

Теги ПСЖ Рома Барселона Лионель Месси лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Пауло Дибала Футбол

Форвард «Ромы» Пауло Дибала забил 28-й гол из-за пределов штрафной за карьеру в Серии А.

Аргентинец отличился в матче с «Фиорентиной» (2:0), в котором он сделал дубль.

Первый гол из-за пределов штрафной в Серии А Дибала забил в феврале 2015 в составе «Палермо».

С тех пор, за почти 8-летний период, среди игроков топ-5 лиг Европы больше таких мячей в чемпионатах лишь на счету Лионеля МессиПСЖ», экс-«Барселона») – 55.

Подробнее статистика Дибалы – здесь.

20 комментариев

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Егор,,Зуев
А у Роналду?)
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Имя Фамилия
Можно статистику по попыткам пробить из-за штрафной?
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cukken
Снова Месси 🐐
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Юлия Ким
Аргентинцы 🇦🇷🔥
+2
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rma13fcb
достойно быть лучшим после внерейтингового ЛМ10
+3
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Заяцволк
Ответ Великий Алонсо
А лучший бомбардир в истории все равно Роналду и нашему Меси его никогда не догнать, увы и ах.
А самый длинный всё равно у Лукаку, и нашему Роналду даже с помощью ботокса его не догнать, увы
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Виктор Петров
Ответ Фанат Аль-Насра
Месси в космосе
Кристинка в пустыне)))))
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Виктор Петров
Ответ Великий Алонсо
А лучший бомбардир в истории все равно Роналду и нашему Меси его никогда не догнать, увы и ах.
Эй тебя натянули ты не знала?
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Заяцволк
Главное не сбавлять обороты, а то как Шомуродов отправится на понижение в середняки вроде Торино, Ювентуса, Монцы и т.п.
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Виктор Петров
Кристинка забила за карьеру 690 мячей с 3 метров, остальные она забила с 2х
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-3
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Moe Joe
Goat 🐐 на космическом уровне
+8
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Attack Sir
Отрыв в два раза 🤯
+11
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+9
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Великий Алонсо
А лучший бомбардир в истории все равно Роналду и нашему Меси его никогда не догнать, увы и ах.
+1
-4
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Spartaneanec
Месси реально монстр, недосягаем просто
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zenitni barsuck
Ответ Fooler
Отрыв от второго места бешеный. Почти в 2 раза больше у Месси.
И это, насколько я понимаю, только голы с игры, не считая штрафных!
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Donald Subanov
Дальний удар у Месси это конечно нечто космическое
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John Cinematogra
Как всегда, кто-то первый после Месси. Отрыв сумасшедший. 😱
+10
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+7
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Fooler
Отрыв от второго места бешеный. Почти в 2 раза больше у Месси.
+4
-2
+2
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Барсик Юрана
Как же велик Аль-насрель
+1
-4
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Фанат Аль-Насра
Месси в космосе
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