Дибала забил 28-й гол из-за пределов штрафной в Серии А. За последние 8 лет в топ-5 лиг больше лишь у Месси (55)

Форвард «Ромы» забил 28-й гол из-за пределов штрафной за карьеру в Серии А.

Аргентинец отличился в матче с «Фиорентиной» (2:0), в котором он сделал дубль.

Первый гол из-за пределов штрафной в Серии А Дибала забил в феврале 2015 в составе «Палермо».

С тех пор, за почти 8-летний период, среди игроков топ-5 лиг Европы больше таких мячей в чемпионатах лишь на счету (« », экс-« ») – 55.

Подробнее статистика Дибалы – здесь.