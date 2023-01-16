Хавбек «Ростова» Гигович перешел в «Мидтьюлланд» на правах аренды. Его контракт с ростовчанами приостановлен

Армин Гигович перешел в «Мидтьюлланд» на правах аренды.

20-летний полузащитник «Ростова» подписал с датским клубом контракт до конца сезона, сообщается на сайте «Мидтьюлланда».

После приостановки контракта с «Ростовом» в марте 2022 года Гигович выступал за шведский «Хельсингборг» и датский «Оденсе».

Фото: fcm.dk