Кэмпбелл о Беллингеме: «Он идеален для «Реала». Я не поехал бы в АПЛ, если бы мной заинтересовался столь великий клуб»

Теги Боруссия Дортмунд Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Арсенал Бирмингем Сол Кэмпбелл Джуд Беллингем Футбол

Сол Кэмпбелл считает «Реал» идеальной командой для Джуда Беллингема.

– Если он перейдет в Мадрид, он улучшит команду, и клуб может сохранить его в будущем. В этом клубе знают, что делать с молодыми игроками, чтобы убедиться, что они идут в правильном направлении и держат уровень. В мадридском «Реале», если ты хорош, ты остаешься надолго. Они держат всех игроков, которые и вправду хороши, а Беллингем – один из лучших молодых игроков. Ему просто нужна подходящая обстановка, чтобы твердо стоять на ногах и продолжать развиваться.

– Действительно ли он нужен мадридскому «Реалу»?

– Да, я думаю, что он был бы идеален для «Реала», потому что они станут лучше. Очевидно, сначала ему будет трудно, потому что он молод. Вы знаете, что «Реал Мадрид» – великий клуб, и здесь приходится сталкиваться с давлением, но как только он привыкнет к этому, он освоится.

– Но для англичан было бы лучше видеть Беллингема в АПЛ...

– Он уже покинул «Бирмингем Сити» и отправился в Дортмунд. Команды, покупающие игроков, очень умны в этом деле. Сейчас он слишком хорош для своего клуба и вынужден уйти, но многие игроки уехали за границу и обосновались там. Да, некоторые возвращаются. Но лично я, если бы мной заинтересовалась такая команда, как «Реал» или другой столь же великий клуб, не стал бы возвращаться в АПЛ. Да, в Премьер-лиге есть большие клубы, но мадридский «Реал»... Исторически сложилось так, что это, как вы знаете, самый успешный клуб в Лиге чемпионов, – сказал бывший защитник  «Арсенала» и сборной Англии.

В «Реале» растет оптимизм по поводу трансфера Беллингема. Мадридцы в хороших отношениях с окружением игрока «Дортмунда»

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8 комментариев

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Дядя Тима
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Ответ Okaka
клуб-то великий, но лига слабая
Относительно апл,скорее менее конкурентная и богатая ,но идет следом после них
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charly001
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Ла лига сейчас скучна и не интересна , но с другой стороны для Джуда это шанс жизни
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Козявки Терри
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Это ты матчи Баварии и Вальяреала в прошлом году вспомнил?
Всего один испанский клуб в 1/8 ЛЧ.
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Ashton Berezin
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Ответ Okaka
клуб-то великий, но лига слабая
Это ты матчи Баварии и Вальяреала в прошлом году вспомнил?
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Леван Сиукаев
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Кэмпбелл: **Но лично я, если бы мной заинтересовалась такая команда, как «Реал» или другой столь же великий клуб, не стал бы возвращаться в АПЛ**. интересно,какой клуб Кэмпбелл имел в виду,когда сказал фразу **или другой столь же великий клуб** ??
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Okaka
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клуб-то великий, но лига слабая
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Евгений Квасников
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Согласен. Хоть за Реал не топлю,но не каждому выпадает честь играть в королевском клубе.
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Mairambek Jusupbekov
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фактит
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