Кэмпбелл о Беллингеме: «Он идеален для «Реала». Я не поехал бы в АПЛ, если бы мной заинтересовался столь великий клуб»

Сол Кэмпбелл считает «Реал» идеальной командой для Джуда Беллингема.

– Если он перейдет в Мадрид, он улучшит команду, и клуб может сохранить его в будущем. В этом клубе знают, что делать с молодыми игроками, чтобы убедиться, что они идут в правильном направлении и держат уровень. В мадридском «Реале», если ты хорош, ты остаешься надолго. Они держат всех игроков, которые и вправду хороши, а Беллингем – один из лучших молодых игроков. Ему просто нужна подходящая обстановка, чтобы твердо стоять на ногах и продолжать развиваться.

– Действительно ли он нужен мадридскому «Реалу»?

– Да, я думаю, что он был бы идеален для «Реала», потому что они станут лучше. Очевидно, сначала ему будет трудно, потому что он молод. Вы знаете, что « » – великий клуб, и здесь приходится сталкиваться с давлением, но как только он привыкнет к этому, он освоится.

– Но для англичан было бы лучше видеть Беллингема в АПЛ...

– Он уже покинул «Бирмингем Сити» и отправился в . Команды, покупающие игроков, очень умны в этом деле. Сейчас он слишком хорош для своего клуба и вынужден уйти, но многие игроки уехали за границу и обосновались там. Да, некоторые возвращаются. Но лично я, если бы мной заинтересовалась такая команда, как «Реал» или другой столь же великий клуб, не стал бы возвращаться в . Да, в Премьер-лиге есть большие клубы, но мадридский «Реал»... Исторически сложилось так, что это, как вы знаете, самый успешный клуб в Лиге чемпионов, – сказал бывший защитник « » и сборной .

В «Реале» растет оптимизм по поводу трансфера Беллингема. Мадридцы в хороших отношениях с окружением игрока «Дортмунда»