В АПЛ-2023/24 не будет временных замен при подозрении на сотрясение мозга. C IFAB не договорились
Представителям АПЛ не удалось добиться введения временных замен с сезона-2023/24.
Ранее сообщалось, что Премьер-лига, Лига 1 и МЛС обратились в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой одобрить нововведение, в соответствии с которым команды получали бы возможность на время заменить футболиста при подозрении на сотрясение мозга.
Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем сообщил, что прийти к консенсусу с представителями IFAB не удалось, однако «вопрос будет оставаться на стадии активного рассмотрения». Также он подчеркнул, что было решено сосредоточиться на более эффективном использовании действующего протокола, касающегося сотрясений.
Разве сотряс/его отсутствие можно так быстро диагностировать, чтобы человек успел вернуться на поле, в случае отрицательного теста?