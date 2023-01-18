В АПЛ-2023/24 не будет временных замен при подозрении на сотрясение мозга. C IFAB не договорились

Теги МЛС премьер-лига Англия лига 1 Франция Футбольная ассоциация Англии правила IFAB Футбол

Представителям АПЛ не удалось добиться введения временных замен с сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Премьер-лига, Лига 1 и МЛС обратились в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой одобрить нововведение, в соответствии с которым команды получали бы возможность на время заменить футболиста при подозрении на сотрясение мозга.

Исполнительный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем сообщил, что прийти к консенсусу с представителями IFAB не удалось, однако «вопрос будет оставаться на стадии активного рассмотрения». Также он подчеркнул, что было решено сосредоточиться на более эффективном использовании действующего протокола, касающегося сотрясений.

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6 комментариев

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Under
Ответ Рома Голованов
Я написал, что при серьезной. То есть переломы, всякие потери сознания и тд
При любом намёке на травму головы игрока обяжут поменять вне лимита независимо от того, остались у команды замены или нет.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
Марк Буллингем - это опорник Боруссии, подвергшийся буллингу?
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Рома Голованов
Ответ sp.msk.86
И сколько актеров новых откроется?
Я написал, что при серьезной. То есть переломы, всякие потери сознания и тд
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sp.msk.86
Ответ Рома Голованов
лучше бы просто ввели замену при серьезной травме игрока. когда уже все замены сделаны
И сколько актеров новых откроется?
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рома Голованов
лучше бы просто ввели замену при серьезной травме игрока. когда уже все замены сделаны
0
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
Если честно, не очень понимаю затеи.
Разве сотряс/его отсутствие можно так быстро диагностировать, чтобы человек успел вернуться на поле, в случае отрицательного теста?
+4
0
+4
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