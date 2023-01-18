В АПЛ-2023/24 не будет временных замен при подозрении на сотрясение мозга. C IFAB не договорились

Представителям АПЛ не удалось добиться введения временных замен с сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Премьер-лига, Лига 1 и обратились в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с просьбой одобрить нововведение, в соответствии с которым команды получали бы возможность на время заменить футболиста при подозрении на сотрясение мозга.

Исполнительный директор ассоциации Англии Марк Буллингем сообщил, что прийти к консенсусу с представителями не удалось, однако «вопрос будет оставаться на стадии активного рассмотрения». Также он подчеркнул, что было решено сосредоточиться на более эффективном использовании действующего протокола, касающегося сотрясений.