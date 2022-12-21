АПЛ, Лига 1 и МЛС хотят ввести временные замены при подозрении на сотрясение мозга с сезона-2023/24

Руководство АПЛ намерено внести изменения в правила, касающиеся замен.

Как передает The Guardian, лига хочет со следующего сезона разрешить временно покидать поле футболистам с подозрением на сотрясение мозга. Она направила письмо в Международный совет футбольных ассоциаций с просьбой одобрить нововведение.

Во время чемпионата мира 2022 года представители АПЛ провели консультации с клубными врачами и пришли к выводу, что временный характер замены снимет давление с сотрудников, ответственных за принятие решения.

Согласно новым правилам, если в ходе обследования игрока будет установлено сотрясение, временная замена станет постоянной.

АПЛ подала запрос вместе с и Лигой 1 и ожидает ответ весной 2023 года. При этом она предполагает, что столкнется с противодействием со стороны других лиг и ФИФА, не поддерживающих изменения.