АПЛ, Лига 1 и МЛС хотят ввести временные замены при подозрении на сотрясение мозга с сезона-2023/24
Руководство АПЛ намерено внести изменения в правила, касающиеся замен.
Как передает The Guardian, лига хочет со следующего сезона разрешить временно покидать поле футболистам с подозрением на сотрясение мозга. Она направила письмо в Международный совет футбольных ассоциаций с просьбой одобрить нововведение.
Во время чемпионата мира 2022 года представители АПЛ провели консультации с клубными врачами и пришли к выводу, что временный характер замены снимет давление с сотрудников, ответственных за принятие решения.
Согласно новым правилам, если в ходе обследования игрока будет установлено сотрясение, временная замена станет постоянной.
АПЛ подала запрос вместе с МЛС и Лигой 1 и ожидает ответ весной 2023 года. При этом она предполагает, что столкнется с противодействием со стороны других лиг и ФИФА, не поддерживающих изменения.
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