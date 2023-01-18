Американский миллиардер и экс-владелец «ПСЖ» Том Баррак может стать новым инвестором «Ромы»

Американский миллиардер может стать новым инвестором «Ромы».

По данным TuttoSport, нынешний владелец «Ромы» может выставить клуб на продажу из-за долгов клуба в размере 219 млн евро. Среди возможных покупателей называется 75-летний Том Баррак, владелец инвестиционной компании Colony Capital.

Фридкин, вложивший в клуб около 817 млн евро, рассматривает не только продажу, но и поиск нового инвестора.

В 2006 году компания Баррака Colony Capital совместно с Butler Capital Partners and Morgan Stanley приобрела « ». Через 2 года Colony Capital выкупила доли своих партнеров и стала владеть большей частью акций парижан. В 2012-м Баррак продал клуб фонду Qatar Investment Authority.

Баррак является владельцем Fukuoka Dome, стадиона в Японии на 50 000 мест, а также собственником недвижимости на большей части побережья Коста-Смеральда в Италии.

Баррак является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. Он был старшим советником Трампа в президентской кампании. В июле 2021 года ему также было предъявлено обвинение в работе агентом Объединенных Арабских Эмиратов, препятствующим работе ФБР.

Владелец «Ромы» Фридкин вложил 92 млн евро для рефинансирования клубного долга