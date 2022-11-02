Владелец «Ромы» Фридкин вложил 92 млн евро для рефинансирования клубного долга

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин вложил еще 92 млн евро в клуб.

Тем самым американский миллиардер завершил операцию по рефинансированию долга клуба. Она привела к погашению облигаций со сроком погашения в 2024 году на сумму 267 млн евро.

Операция направлена на снижение задолженности «джаллоросси» и стала возможной благодаря привлечению денег частных американских инвесторов на сумму около 175 млн евро в замен первоначального долга в 267 млн. Оставшуюся часть (92 млн) покроют техасские владельцы клуба.

Напомним, что компания The Friedkin Group приобрела «Рому» в 2020 году за 591 млн евро.