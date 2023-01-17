Левандовски помогает Гави в «Барселоне». Роберт дает ему советы по питанию и помогает учить английский

помогает в «Барселоне».

Как сообщает Mundo Deportivo, Левандовски с самого начала понял, что Гави – особенный игрок. Нападающий «Барселоны» дает партнеру по команде советы – в частности, помогает Гави учить английский язык и следить за диетой.

Перед финалом Суперкубка Испании Левандовски посоветовал Гави держаться рядом, поскольку знает, что «вместе они могли бы сделать много хорошего». В финальном матче против «Реала» (3:1) Гави и Левандовски забили голы с передач друг друга.