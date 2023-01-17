Левандовски помогает Гави в «Барселоне». Роберт дает ему советы по питанию и помогает учить английский

Теги Барселона Ла Лига Суперкубок Испании Роберт Левандовски Гави Футбол

Роберт Левандовски помогает Гави в «Барселоне».

Как сообщает Mundo Deportivo, Левандовски с самого начала понял, что Гави – особенный игрок. Нападающий «Барселоны» дает партнеру по команде советы – в частности, помогает Гави учить английский язык и следить за диетой.

Перед финалом Суперкубка Испании Левандовски посоветовал Гави держаться рядом, поскольку знает, что «вместе они могли бы сделать много хорошего». В финальном матче против «Реала» (3:1) Гави и Левандовски забили голы с передач друг друга.

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8 комментариев

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Sekor
Ответ Ильяс Базаров
Просто чтобы ты знал, большинство немцев знают английский, как второй язык
Просто чтобы ты знал, я был в Германии не один раз. Немцы ни хрена не знают английский.
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Ильяс Базаров
Ответ stason79
а зачем Английский?
Это неправильный вопрос . Правильный - почему не русский?
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Ильяс Базаров
Ответ Sekor
Поляк, игравший всю жизнь в бундес-лиге дает уроки английского испанцу. Играют в Испании...
Просто чтобы ты знал, большинство немцев знают английский, как второй язык
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gani
Ответ stason79
а зачем Английский?
Хэд энд шолдерс рекламировать по телеку
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Поляк, игравший всю жизнь в бундес-лиге дает уроки английского испанцу. Играют в Испании...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fata1ny
Ответ stason79
а зачем Английский?
Чтобы рано или поздно перебраться в АПЛ, лучшую лигу мира?)
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ stason79
а зачем Английский?
Что бы Гави его понимал, не испанский же поляку учить:)
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stason79
а зачем Английский?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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