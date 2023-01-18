Кэррик о Моуринью: «Это был потрясающий опыт, но, к сожалению, короткий. Я многому научился у Жозе»

Теги Манчестер Юнайтед Майкл Кэррик Жозе Моуринью Мидлсбро премьер-лига Англия чемпионшип Футбол

Майкл Кэррик рассказал о работе с Жозе Моуринью.

Последние два года карьеры игрока в «Манчестер Юнайтед» Кэррик провел под руководством португальского специалиста.

«Это было фантастически, невероятная возможность для меня ближе к концу [моей карьеры]. Отчасти это застало меня врасплох.

Я не думаю, что мог когда-либо ожидать такой возможности, даже несмотря на то, что я был в клубе долгое время. Я узнал Жозе ближе – то, что он видел в игроках, как быстро он определял их сильные и слабые стороны, он очень быстро принимал решения и был очень решителен в тактическом плане.

Потрясающий опыт, и это был короткий момент, к сожалению, с Жозе в конце все изменилось довольно быстро. Но все же было очень интересно наблюдать за работой Жозе за кулисами, в офисе. Если хотите, я многому у него научился», – сказал тренер «Мидлсбро» в интервью League of 72.

4 комментария

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Евгений Семенченко
не у Жозе,а у Йозе )))
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headmaster
Ну посмотрим, чему он научился. Пока только Мидлсбро
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0
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Пирс Морган
Горбатая Гора
0
-8
-8
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Ovsyankin
Даже Керрик чему-то научился у Мауриньо, хорошо что Вильяру было нечему учиться у Маура.
+4
-1
+3
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