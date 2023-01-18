Кэррик о Моуринью: «Это был потрясающий опыт, но, к сожалению, короткий. Я многому научился у Жозе»

рассказал о работе с .

Последние два года карьеры игрока в « » Кэррик провел под руководством португальского специалиста.

«Это было фантастически, невероятная возможность для меня ближе к концу [моей карьеры]. Отчасти это застало меня врасплох.

Я не думаю, что мог когда-либо ожидать такой возможности, даже несмотря на то, что я был в клубе долгое время. Я узнал Жозе ближе – то, что он видел в игроках, как быстро он определял их сильные и слабые стороны, он очень быстро принимал решения и был очень решителен в тактическом плане.

Потрясающий опыт, и это был короткий момент, к сожалению, с Жозе в конце все изменилось довольно быстро. Но все же было очень интересно наблюдать за работой Жозе за кулисами, в офисе. Если хотите, я многому у него научился», – сказал тренер « » в интервью League of 72.