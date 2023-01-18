Лавров в связи с кончиной Пеле оставил запись в книге соболезнований посольства Бразилии в Москве

выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

Во вторник, 17 января, глава МИД РФ посетил посольство Бразилии в Москве. Лавров оставил запись в книге соболезнований в связи со смертью легендарного бразильского футболиста, отметив выдающийся вклад Пеле в развитие и популяризацию футбола.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии боролся с раком толстой кишки.

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