Лавров в связи с кончиной Пеле оставил запись в книге соболезнований посольства Бразилии в Москве

Теги Сборная Бразилии по футболу Пеле Сергей Лавров Политика Футбол

Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

Во вторник, 17 января, глава МИД РФ посетил посольство Бразилии в Москве. Лавров оставил запись в книге соболезнований в связи со смертью легендарного бразильского футболиста, отметив выдающийся вклад Пеле в развитие и популяризацию футбола.

Пеле умер 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии боролся с раком толстой кишки.

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10 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Fox_Mulder_12
А где можно оставить запись, чтобы одного бункерного убрали?
На плакате и выходите с ним к Кремлю.
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Pixel 7 Pro.
Пеле велик и уважаем. А в Москве в это же время люди, организовали стихийный мемориал у памятника Лесе Украинке.
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Великий Алонсо
Хороший и очень умный человек Лавров. Очень уважаем и любим
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bobby Clarke
Это,конечно,главная спортивная новость дня.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Влад Путман
Долго шла старая лошадь.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
igls54
Какой-то тормозной Лавров
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
А где можно оставить запись, чтобы одного бункерного убрали?
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Инженер Управляющий
Ответ Toni_Montana
Он бы еще через год туда пришел
Что изменилось бы?
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Очень дипломатичный поступок.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Toni_Montana
Он бы еще через год туда пришел
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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