Хави зол на Депая из-за пропуска тренировки «Барселоны». Мемфиса могут оштрафовать (As)

Форвард Мемфис Депай за пропуск тренировки «Барселоны» может быть оштрафован.

По сведениям As, то, что нидерландец не явился на занятие перед матчем с «Сеутой» в Кубке Испании, удивило тренерский штаб и вызвало гнев , главного тренера.

Утверждается, что к футболисту могут быть применены меры финансового характера.

Ранее сообщалось, что пропуск Депаем тренировки был согласован с клубом. Игрок близок к трансферу в «Атлетико».