Хави зол на Депая из-за пропуска тренировки «Барселоны». Мемфиса могут оштрафовать (As)

Теги Барселона Хави Ла Лига Мемфис Депай Футбол

Форвард Мемфис Депай за пропуск тренировки «Барселоны» может быть оштрафован.

По сведениям As, то, что нидерландец не явился на занятие перед матчем с «Сеутой» в Кубке Испании, удивило тренерский штаб и вызвало гнев Хави, главного тренера.

Утверждается, что к футболисту могут быть применены меры финансового характера.

Ранее сообщалось, что пропуск Депаем тренировки был согласован с клубом. Игрок близок к трансферу в «Атлетико».

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41 комментарий

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Михаил Хромаков
Ответ Sitewell Ad
Зачем он нужен Атлетико? Получается, что подобрали того, кто Барсе не подошёл по уровню. Хотя Барса и Атлетико - прямые соперники в чемпе.
Суареса например очень удачно подобрали
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Михаил Хромаков
Ответ Zlatan Ibra
Парень пришёл помогать Барселоне, шёл на уступки клубу, а в благодарность сначала его попытались выпнуть на мороз, а когда не вышло, усадили на лавку, а теперь ещё и штрафуют)
как будто ему шансов не давали себя проявить... Надо ли напоминать результаты Барсы пока Депай был основным? или все равно его ставить несмотря ни на что?
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Александр Степанов
Ответ Zlatan Ibra
Парень пришёл помогать Барселоне, шёл на уступки клубу, а в благодарность сначала его попытались выпнуть на мороз, а когда не вышло, усадили на лавку, а теперь ещё и штрафуют)
Ой, а можно не надо святым его выставлять? Шел помогать 😁
Он шел деньги зарабатывать, карьеру реанимировать. Можно подумать Депай до Барсы стабильно по 30 клал в другом клубе и отказался от стабильных голов в пользу помощи))
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Артур Ординян
Ответ Zlatan Ibra
Парень пришёл помогать Барселоне, шёл на уступки клубу, а в благодарность сначала его попытались выпнуть на мороз, а когда не вышло, усадили на лавку, а теперь ещё и штрафуют)
О каких уступках идеи речь ? Перейти из Лиги 1 в крупнейший клуб мира - это уступки? Он по карьерной лестнице поднялся вверх , а не вниз. Если бы перешёл в слабый клуб и еще и с маленьким зп, то тогда бы согласился с тобой
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Sitewell Ad
Зачем он нужен Атлетико? Получается, что подобрали того, кто Барсе не подошёл по уровню. Хотя Барса и Атлетико - прямые соперники в чемпе.
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Bullship
Какие бы не были там обиды, Депай - профессионал и должен выполнять свою работу как игрок клуба
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ответ SCHOKKKK
Не шутите с пучеглазым прыгуном😂
Фанату Челси лучше вообще молчать,у вас своих проблем хватает а вы к чужим свой нос суете
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Madhamish
Ответ Zlatan Ibra
Парень пришёл помогать Барселоне, шёл на уступки клубу, а в благодарность сначала его попытались выпнуть на мороз, а когда не вышло, усадили на лавку, а теперь ещё и штрафуют)
Играл, разумеется, забесплатно. Помогать пришел. Ты тоже на работу "помогать ходишь"?
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Madhamish
Ответ Раиль Хафизов
Лучший бомбардир команды до прихода лозунгиста
потому что пенали исполнял.
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Марслан Акматалиев
Ответ Zlatan Ibra
Парень пришёл помогать Барселоне, шёл на уступки клубу, а в благодарность сначала его попытались выпнуть на мороз, а когда не вышло, усадили на лавку, а теперь ещё и штрафуют)
Помогал он только в первый сезон и то, несколько месяцев показал хорошую игру, а потом...
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ХавиГави_Паратрупер
Меня веселит этот налёт свидетелей ненужного Суперкубка Испании, Бондюэля и прочих кукурелий с мудриками на ветку. А лишний вес, травмы и разгильдяйство Депая(особенно желание поберечься в сложный отрезок для клуба перед ЧМ)-это нормальное отношение? Бедненький рэпер, всё выпнуть его пытаются, видно, думал, что Барселона окончательно превращается с Куманом в деревню, где он всегда был, есть и будет первым парнем(есть такие игроки по психотипу), но не тут-то было...Левандовски ещё подписали, тот голы эти ненужные забивает, когда можно лишь жирными ляжками в масле пощеголять и с перевесом попытаться исполнить порхающего Неймара😶
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rej1sta
Ответ Zlatan Ibra
Парень пришёл помогать Барселоне, шёл на уступки клубу, а в благодарность сначала его попытались выпнуть на мороз, а когда не вышло, усадили на лавку, а теперь ещё и штрафуют)
Его посадили на лавку, потому что он бесполезен. Может в Атлетико получится лучше.
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Игнат Степанов
Ребят, да не ведитесь на телеграм-каналы, группы и прочую фигню по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Кому нужен реальный сервис прогнозов, то в яндексе ищите по фразе – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРОГНОЗ. Сайт выходит на первом месте. На МАТЧ ТВ о них сюжет был!
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Alex DeLarge
Ответ Zlatan Ibra
Парень пришёл помогать Барселоне, шёл на уступки клубу, а в благодарность сначала его попытались выпнуть на мороз, а когда не вышло, усадили на лавку, а теперь ещё и штрафуют)
Вы серьезно?! Вот смотрите. Тренировки рассчитаны на всех, их тренер заранее планирует, соответственно, как Депай пропустил тренировку, он сломал план тренера на эту самую тренировкиу. Видимо вы не умеете думать
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DolJun
Ответ Дворец культуры Центральный
Интересно, почему ригобер, который пишет под каждой новостью Барсы, тут резко молчит:)
предположу, что ему надо какое-то время чтобы еще зашнуровать)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ человек-муравей человек-физрук
Депай сам виноват. сунулся в топ клуб когда его уровень условный Челси или Брайтон
Так Брайтон ещё никто не оскорблял. Люди за ЕК борются да и чемпион мира в составе имеется, а ты сравнил их с каким-то аутсайдером...не надо так😩
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DolJun
Ответ rigobersong
Фк Мем в Лондоне, т.к. заплатить за кукурелью, фофану , мудрика бадиашвили и прочих ноунеймов 500 лямов это просто пародия какая-то на футбольный клуб!:))🤣🤣🤣
дожили, платить деньгами за товары и услуги - это пародия) ну в целом эта позиция вполне укладывается в современные реалии, просто забавно что она отражается в местных кулес как в главных представителях фк мем, который покупает игроков на обещания выплат, а не на сами выплаты)
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porosenochek
А чего зол? Нечетное количество игроков, не могут двусторонку побегать?
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Дворец культуры Центральный
Ответ Zlatan Ibra
Парень пришёл помогать Барселоне, шёл на уступки клубу, а в благодарность сначала его попытались выпнуть на мороз, а когда не вышло, усадили на лавку, а теперь ещё и штрафуют)
Интересно, почему ригобер, который пишет под каждой новостью Барсы, тут резко молчит:)
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rigobersong
Ответ DolJun
всмысле сослали? он там отрабатывал свой контракт, если что. а вот циркачи из фк мем взяли депая бесплатно, он тащил это болото, был лучшим бомбардиром, а его теперь внаглую пытаются выпилить на мороз, даже в дубле места не могут найти. ты бы факты подтянул, если пытаешься в серьезные беседы) и да, что с лицом?)
Фк Мем в Лондоне, т.к. заплатить за кукурелью, фофану , мудрика бадиашвили и прочих ноунеймов 500 лямов это просто пародия какая-то на футбольный клуб!:))🤣🤣🤣
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SCHOKKKK
Ответ *MVP*
а как еще вести дела без легенд вроде Эвребе?
Без легенд вроде меня, моих коллег по цеху Чакыра и Айтекина, судьялона второй год подряд играет ЛЕ, показывая свой истинный уровень 😂
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DolJun
Ответ rigobersong
А когда Малуда тренировался и был готов отработать контракт, его сослали в дубль и плюнули в лицо отблагодарив за победу в ЛЧ, тебе в зеркало норм смотреть?:))
всмысле сослали? он там отрабатывал свой контракт, если что. а вот циркачи из фк мем взяли депая бесплатно, он тащил это болото, был лучшим бомбардиром, а его теперь внаглую пытаются выпилить на мороз, даже в дубле места не могут найти. ты бы факты подтянул, если пытаешься в серьезные беседы)
и да, что с лицом?)
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*MVP*
Ответ SCHOKKKK
Комментарий удален модератором
а как еще вести дела без легенд вроде Эвребе?
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SCHOKKKK
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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DolJun
Ответ Родя Раскольников
Логично, тренеров интересуют проблемы собственной команды и ее игроков. Довольно комично читать подобные претензии от фанатов самого быдлячего спорта из существующих.
самого? а где почитать про эти исследования? извини за оффтоп)
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