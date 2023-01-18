Хави зол на Депая из-за пропуска тренировки «Барселоны». Мемфиса могут оштрафовать (As)
Форвард Мемфис Депай за пропуск тренировки «Барселоны» может быть оштрафован.
По сведениям As, то, что нидерландец не явился на занятие перед матчем с «Сеутой» в Кубке Испании, удивило тренерский штаб и вызвало гнев Хави, главного тренера.
Утверждается, что к футболисту могут быть применены меры финансового характера.
Ранее сообщалось, что пропуск Депаем тренировки был согласован с клубом. Игрок близок к трансферу в «Атлетико».
Он шел деньги зарабатывать, карьеру реанимировать. Можно подумать Депай до Барсы стабильно по 30 клал в другом клубе и отказался от стабильных голов в пользу помощи))
и да, что с лицом?)