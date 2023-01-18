Карло Анчелотти: «Все считают «Реал» мертвым, но мы думаем о будущем. Мы в процессе перехода из одной фантастической эпохи в другую»
Карло Анчелотти высказался о смене эпох в «Реале».
Тренер «Мадрида» поделился мыслями о развитии команды на фоне поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (1:3).
«Мы думаем о будущем, даже несмотря на то, что все считают «Мадрид» мертвым. Нужно сохранять спокойствие и уверенность, это сложный период матчей против соперников на хорошем ходу.
Мы никогда не собираемся сдаваться и намерены двигаться вперед. Когда? Не знаю, надеюсь, что уже завтра [с матча с «Вильярреалом» в Кубке Испании]. Наша команда будет биться во всех турнирах.
«Реал» – молодая команда, хотя все говорят о Модриче, Кроосе или Бензема. Но в «Реале» и так было много молодежи, а в этом году ее стало еще больше.
Думаю, что мы находимся в начале цикла. Это процесс перехода из одной фантастической эпохи в другую», – сказал итальянский специалист.
Реал Мадрид не может признать, что не нацелены на победы в турнирах.
Что заставляет вас думать, что трофеев не будет? Или в прошлом году команда лучше играла?
Спад - нормальное явление.
К плей офф команда, надеюсь, наберёт форму и будет крушить в ЛЧ
А этот требл победоносцев? https://www.soccer.ru/sites/default/files/comment-images/dah8iblw4ae9w9v.jpg
Реал - официально лучший клуб 20-го столетия.
Реал - пока не официально лучший клуб начала 21-го столетия.
То ли еще будет...