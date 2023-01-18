Карло Анчелотти: «Все считают «Реал» мертвым, но мы думаем о будущем. Мы в процессе перехода из одной фантастической эпохи в другую»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Карло Анчелотти высказался о смене эпох в «Реале».

Тренер «Мадрида» поделился мыслями о развитии команды на фоне поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (1:3).

«Мы думаем о будущем, даже несмотря на то, что все считают «Мадрид» мертвым. Нужно сохранять спокойствие и уверенность, это сложный период матчей против соперников на хорошем ходу.

Мы никогда не собираемся сдаваться и намерены двигаться вперед. Когда? Не знаю, надеюсь, что уже завтра [с матча с «Вильярреалом» в Кубке Испании]. Наша команда будет биться во всех турнирах.

«Реал» – молодая команда, хотя все говорят о Модриче, Кроосе или Бензема. Но в «Реале» и так было много молодежи, а в этом году ее стало еще больше.

Думаю, что мы находимся в начале цикла. Это процесс перехода из одной фантастической эпохи в другую», – сказал итальянский специалист.

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33 комментария

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компотик
Просто Модрич очень устал, чуамени не было, защита тоже после чм уставшая. Наберут форму еще, пик команды впереди!
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Vlad
Где хейтеры, куда подевались? Если Хави даёт интервью, так сразу критика его в адрес. А почему Анчи остался без внимания? Почему его не хейтите?
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Kasilas__1
Ответ OneMind
Так они и играли хуже противников в каждом матче (ну кроме матча с Челси на выезде). В каждом противостоянии были в минутах от вылета
Везде играли лучше
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Дядя Тима
Ответ Миланбот
Мда... Запасные планы, оказывается нужны всегда. Даже если игрок уже находится в аэропорту, чтобы вылететь подписать контракт. Наверное, многие помнят историю с переходом Малкома в Барсу, когда бразил уже прибыл в аэропорт для отправления в Рим, а потом вдруг Бордо договорился с каталонцами и игрок улетел в Барселону. Какой же был облом у болельщиков Ромы, которые так и не дождались в римском аэропорту его прилёта)
все таки не такого масштаба игрок - Малком
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ValmontZ
Вы и есть мертвые, без трансферов.
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Миланбот
Ответ Дядя Тима
я думаю не подписание мбаппе спутало все планы дедушки фло,но нужно поработать летом над обновлением флангов обороны, подписать билингема и найти обязательно сменщика для карима,ну и попрощаться с Азар,мариаоно, одриасолой
Мда... Запасные планы, оказывается нужны всегда. Даже если игрок уже находится в аэропорту, чтобы вылететь подписать контракт. Наверное, многие помнят историю с переходом Малкома в Барсу, когда бразил уже прибыл в аэропорт для отправления в Рим, а потом вдруг Бордо договорился с каталонцами и игрок улетел в Барселону. Какой же был облом у болельщиков Ромы, которые так и не дождались в римском аэропорту его прилёта)
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Nerazzurri-88
Жвачный карло дело говорит.
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Большой Брат
Ответ Большой Брат
В прошлом году тоже хейтили Реал, даже их болельщики хотел увольнения Карло. Итог сезона все знаем). Нельзя раньше времени хоронить этот клуб.
*хотели
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Большой Брат
В прошлом году тоже хейтили Реал, даже их болельщики хотел увольнения Карло. Итог сезона все знаем). Нельзя раньше времени хоронить этот клуб.
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Aleksey Sandakov
Ответ Экспертное мнение
0 треблов за 500 лет априори не может быть лучшим
Экспертное мнение, что поделать, тут не поспоришь. 🤡
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OneMind
Ответ koshaus
Весь плей-офф прошлой ЛЧ, тут на спортсе, Реал хейтерки регулярно хоронили, а что вышло в итоге все знают.
Так они и играли хуже противников в каждом матче (ну кроме матча с Челси на выезде). В каждом противостоянии были в минутах от вылета
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Aleksey Sandakov
Ответ rigobersong
Нет пенальти, нет победы!:)🤣🤣🤣
О, 🤡 на месте)
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p74msyjzwh
Ответ Макс Кидалов
Это правильно, мы и так лч выграли недавно, поэтому можно и сезон без трофеев провести и ничего страшного не вижу в этом, главное постепенно обновить команду для будущих побед
Вы болельщик какого-нибудь второсортного клуба?
Реал Мадрид не может признать, что не нацелены на победы в турнирах.
Что заставляет вас думать, что трофеев не будет? Или в прошлом году команда лучше играла?
Спад - нормальное явление.
К плей офф команда, надеюсь, наберёт форму и будет крушить в ЛЧ
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koshaus
Ответ Nacho13
Есть ещё такие дураки, которые считают Реал мёртвым?
Весь плей-офф прошлой ЛЧ, тут на спортсе, Реал хейтерки регулярно хоронили, а что вышло в итоге все знают.
+6
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Кулёс
Ответ Экспертное мнение
0 треблов за 500 лет априори не может быть лучшим
Как это 0???
А этот требл победоносцев? https://www.soccer.ru/sites/default/files/comment-images/dah8iblw4ae9w9v.jpg
+1
-1
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Nacho13
Есть ещё такие дураки, которые считают Реал мёртвым?
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Виталий Желтоусов
Реал главный претендент на лч и ла лигу. Пик формы ещё впереди 🔥
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ corazón blanco
Очень не хватает конечно Тчуамени, без него в центре поля проходной двор. Почти все не в форме. Надеюсь, что команда в скором времени выйдет на свой пик, но впереди два важных матча Вильярреал в Кубке и Бильбао на выезде, во многом определяющие игры. Если уступить баскам, то Барселону будет очень сложно уже догнать. Ну и надеюсь, что Мадрид, что Ливерпуль наберут форму и их противостояние в 1/8 финала Лиги чемпионов станет украшением турнира.
Надеюсь Ливерпуль тоже наберёт форму)
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Экспертное мнение
Ответ Франческо Тортик
Все считают Реал мертвым. А тем временем: Реал - официально лучший клуб 20-го столетия. Реал - пока не официально лучший клуб начала 21-го столетия. То ли еще будет...
0 треблов за 500 лет априори не может быть лучшим
+5
-6
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Дядя Тима
я думаю не подписание мбаппе спутало все планы дедушки фло,но нужно поработать летом над обновлением флангов обороны, подписать билингема и найти обязательно сменщика для карима,ну и попрощаться с Азар,мариаоно, одриасолой
+2
0
+2
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Франческо Тортик
Все считают Реал мертвым. А тем временем:
Реал - официально лучший клуб 20-го столетия.
Реал - пока не официально лучший клуб начала 21-го столетия.
То ли еще будет...
+8
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Нонейм
Хоть и болею за Барсу, но Камавинга в составе Реала это ужс. Человек явно не уровень Реала.
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rigobersong
Нет пенальти, нет победы!:)🤣🤣🤣
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vcaireac
Зная Переса,если Карло сезон провалит ...Боюсь новая эра начнется с другим тренером.Тем более в памяти провальный сезон,после победы в ЛЧ в 14 году...Что то похожее и сейчас происходит...Но буду надеяться на опыт Карло, и что он сможет все же исправить ситуацию.
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Arthurino
Спад в январе у Реала уже стал ежегодной обыденностью, но плюс к этому добавляются очевидные проблемы с составом, отсутствие замены Бензема и проблемы с флангами защиты, поэтому сложно ожидать какой-то феерии от команды во второй половине сезона. Все в руках Анчи, в кантере есть несколько очень талантливых парней, которые хотя бы на время могут прикрыть проблемные моменты, жаль, что Мадрид перестал доверять своим воспитанникам в последние годы
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