Карло Анчелотти: «Все считают «Реал» мертвым, но мы думаем о будущем. Мы в процессе перехода из одной фантастической эпохи в другую»

высказался о смене эпох в «Реале».

Тренер « » поделился мыслями о развитии команды на фоне поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (1:3).

«Мы думаем о будущем, даже несмотря на то, что все считают «Мадрид» мертвым. Нужно сохранять спокойствие и уверенность, это сложный период матчей против соперников на хорошем ходу.

Мы никогда не собираемся сдаваться и намерены двигаться вперед. Когда? Не знаю, надеюсь, что уже завтра [с матча с «Вильярреалом» в Кубке Испании]. Наша команда будет биться во всех турнирах.

«Реал» – молодая команда, хотя все говорят о Модриче, Кроосе или Бензема. Но в «Реале» и так было много молодежи, а в этом году ее стало еще больше.

Думаю, что мы находимся в начале цикла. Это процесс перехода из одной фантастической эпохи в другую», – сказал итальянский специалист.