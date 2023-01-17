Это’О о переходе в «Интер»: «Обмен на Златана был самым прекрасным в истории футбола. Я сказал Моратти: «Дайте мне 2 года, и я подарю вам Лигу чемпионов»

’О высказался о переходе из «Барселоны» в « ».

Камерунский нападающий перешел в миланскую команду в 2009 году в обмен на Златана Ибрагимовича. «Нерадзурри» также получили 46 миллионов евро.

«Мне дали возможность, за которую я всегда буду благодарен. Это позволило «Интеру» заключить самую крутую сделку в своей истории.

Обмен на был самым прекрасным в истории футбола. Когда я приехал в «Интер», я сказал : «Дайте мне два года, и я подарю вам чемпионов», – сказал бывший футболист, ныне занимающий пост президента Федерации футбола Камеруна, в интервью beIN Sports.

«Интер» выиграл Лигу чемпионов-2009/10, победив в финале «Баварию» (2:0) благодаря дублю Диего Милито. Это’О забил два мяча в том розыгрыше: один – «Рубину» на групповом этапе, второй – «Челси» в 1/8 финала.