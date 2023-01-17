Это’О о переходе в «Интер»: «Обмен на Златана был самым прекрасным в истории футбола. Я сказал Моратти: «Дайте мне 2 года, и я подарю вам Лигу чемпионов»

Теги Интер Златан Ибрагимович Барселона Самюэль Это′О серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Массимо Моратти Футбол

Самюэль Это’О высказался о переходе из «Барселоны» в «Интер». 

Камерунский нападающий перешел в миланскую команду в 2009 году в обмен на Златана Ибрагимовича. «Нерадзурри» также получили 46 миллионов евро. 

«Мне дали возможность, за которую я всегда буду благодарен. Это позволило «Интеру» заключить самую крутую сделку в своей истории.

Обмен на Златана Ибрагимовича был самым прекрасным в истории футбола. Когда я приехал в «Интер», я сказал Массимо Моратти: «Дайте мне два года, и я подарю вам Лигу чемпионов», – сказал бывший футболист, ныне занимающий пост президента Федерации футбола Камеруна, в интервью beIN Sports.

«Интер» выиграл Лигу чемпионов-2009/10, победив в финале «Баварию» (2:0) благодаря дублю Диего Милито. Это’О забил два мяча в том розыгрыше: один – «Рубину» на групповом этапе, второй – «Челси» в 1/8 финала.

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32 комментария

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BZB
Что ни говори Самуэль по лиге чемпионов был спец.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ ВладимирНеПутин
А пот пришел к Керимову и сказал: «дайте мне 20 млн в год и я буду дагестанцем».
"Дайте мне 20 млн в год и Анжи выиграет да наверное"©
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stas82
А я думал Лигу взяли благодаря Моуру,а оказывается вот оно как
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rigobersong
Ответ Dani_Alves92
Если Златан всегда был острословом с самого начала карьеры, то смотря на завершившего карьеру Это’О кажется что это старческий маразм проклёвывается.
Да Ибрагимович на фоне ЭтоО просто ангел:) Это в 18 лет, когда Перес собирал галактикос и там всякие Фиги ради денег ноги ему целовали, он просто угорал с него и реала, говорил, что в атаке за ноунеймы и я уже сильнее всего этого сброда:)) Ушел в Мальорку там позажигал, а потом перешел в Барсу и стал каждый год деклассировать мадридский аутсайдер:))
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Dani_Alves92
Если Златан всегда был острословом с самого начала карьеры, то смотря на завершившего карьеру Это’О кажется что это старческий маразм проклёвывается.
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Marcus-light
Это’О невозможный болтун. На тот момент его просто вышвырнули. Кому он что мог обещать?
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SCHOKKKK
Свалить из каталонского шапито - самый прекрасный момент из жизни Это’О. Никогда не забуду, как нерадзурри и лично Моуриньо вытерли ноги о них в полуфинале
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Tristan...
Ответ Милан.Тэо
Гвардиола конечно редкий аутист, обменял с большой доплатой топового Это’О на Ибрагимовича, и не дал Ибре шанса заиграть 🤦‍♂️ ...
Настолько не давал шансов, что Златан пол сезона играл в основе и чаще всего выпадал из рисунка игры.
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Diduev
Ответ rigobersong
Кстати у него 2 требла подряд было, до этого он сделал это с Барселоной, Пепом и топарем Хави, странно что ты тактично промолчал об этом:)
Он решил тактично не упоминать😂
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Милан.Тэо
Гвардиола конечно редкий аутист, обменял с большой доплатой топового Это’О на Ибрагимовича, и не дал Ибре шанса заиграть 🤦‍♂️ ...
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cukken
Как же давно это было, время ты куда…
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&_Bishep_&
Круто тогда Интер на..ал Гвардиолу с этой сделкой.
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rigobersong
Ответ Nerazzurri-88
2 гола в ЛЧ-2010. Он совсем дурачок? Что он там подарил?
ЭтоО каждый матч убивался и жертвовал собой ради результата, ты походу вообще ни одного матча того Интера не смотрел:)
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rigobersong
Ответ DolJun
красиво конечно этоо сделал: и на повышение ушел, и требл исторический с интером зацепил)
Кстати у него 2 требла подряд было, до этого он сделал это с Барселоной, Пепом и топарем Хави, странно что ты тактично промолчал об этом:)
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Манюшный
Интер был важным шагом, без побед в Милане Махачкала бы так и осталась недостижимой мечтой.
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rigobersong
ЭтоО жалко было когда команду покинул, на таком пике был:) Ну хорошо, что после этого сезона приняли тяжелое решение расстаться с Иброй, признать ошибку и взяли Вилью, который столько шикарный моментов подарил, чего только голы в ворота реала и Манчестера стоили:))
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-3
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Sekor
Ответ TaR
И он абсолютно прав, говорю как болельщик Интера!
Не нравится мне Это`о, но здесь он прав. Это действительно была крутая сделка. Получить такую доплату и взять после этого требл - просто супер.
+5
-1
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<CRISTIANO>
До сей поры помню, как в ответном матче Барса уничтожала Интер, но не повезло.
+1
-4
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Edo Milanian
«Я куплю тебе Эйсебио, мы выиграем Кубок чемпионов!» ("Операция "Святой Януарий")
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<CRISTIANO>
ЛЧ в Интере в первую очередь - это заслуга Моуриньо.
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Tristan...
Единственный футболист бравший два требла подряд. Было очень жаль терять такого топаря...
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Schiaff1no
Ответ TaR
И он абсолютно прав, говорю как болельщик Интера!
А ведь сделка подарила счастье и другому миланскому клубу. Без нее не было бы Златана в Милане
+5
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corazón blanco
Да, тогда с Милито образовали отличную связку.
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68.39
Златан всю карьеру бегает от победы в ЛЧ)))
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Nerazzurri-88
2 гола в ЛЧ-2010. Он совсем дурачок? Что он там подарил?
+3
-8
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