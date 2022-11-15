Первый тренер Миранчука: «Политика стала выше футбола. Обидно, что не увидим Алексея в такой форме на ЧМ»

Теги Торино Сборная России по футболу Валерий Карпин ЧМ-2022 Алексей Миранчук Политика Александр Воронков Футбол

Первый тренер Алексея Миранчука высказался о недопуске сборной России на ЧМ-2022.

«Обидно и досадно, что мы не увидим Алексея Миранчука в такой отличной форме на чемпионате мира.

К сожалению, политика сейчас стала выше футбола. Из-за этого страдает не только Леша, но и вся наша сборная России», – сказал Александр Воронков.

Первый тренер Миранчука: «Из-за оборонительных схем Черчесова он не проявил себя в сборной. При Карпине Леша раскрылся бы по-новому»

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