Первый тренер Миранчука: «Политика стала выше футбола. Обидно, что не увидим Алексея в такой форме на ЧМ»
Первый тренер Алексея Миранчука высказался о недопуске сборной России на ЧМ-2022.
«Обидно и досадно, что мы не увидим Алексея Миранчука в такой отличной форме на чемпионате мира.
К сожалению, политика сейчас стала выше футбола. Из-за этого страдает не только Леша, но и вся наша сборная России», – сказал Александр Воронков.
Первый тренер Миранчука: «Из-за оборонительных схем Черчесова он не проявил себя в сборной. При Карпине Леша раскрылся бы по-новому»
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