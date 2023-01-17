Ибрагимович и «Бавария» продлили контракт до 2025-го. У 17-летнего хавбека 13 голов и 6 ассистов в 16 играх сезона

« » и подписали новый контракт.

17-летний полузащитник продлил соглашение с мюнхенским клубом до 2025 года.

Ранее футболист проводил тренировки в основным составом «Баварии» на сборе в Катаре.

«Очень горжусь и благодарен. Мечта сбывается. С нетерпением жду следующих шагов в «Баварии», – сказал Ибрагимович.

В этом сезоне хавбек забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах в рамках молодежной Бундеслиги до 19 лет и юношеской Лиги чемпионов.

Фото: fcbayern.com