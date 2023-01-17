Ибрагимович и «Бавария» продлили контракт до 2025-го. У 17-летнего хавбека 13 голов и 6 ассистов в 16 играх сезона

Теги Бавария бундеслига Германия Арийон Ибрагимович Футбол

«Бавария» и Арийон Ибрагимович подписали новый контракт.

17-летний полузащитник продлил соглашение с мюнхенским клубом до 2025 года.

Ранее футболист проводил тренировки в основным составом «Баварии» на сборе в Катаре.

«Очень горжусь и благодарен. Мечта сбывается. С нетерпением жду следующих шагов в «Баварии», – сказал Ибрагимович.

В этом сезоне хавбек забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах в рамках молодежной Бундеслиги до 19 лет и юношеской Лиги чемпионов.

Фото: fcbayern.com

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ha-I Fff
Ирагимович переродился))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Богданов
Вспомнил как сам выглядил в 17 лет и офигел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Олегович
Ну тут грех был не забайтить заголовком, претензий к редакторам нет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Богданов
Ответ Abdulla
Чтобы заменить Левандовского возьми простой советский...
На ночь до две столовой ложки...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Da Rom
Долго думала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rwm7
Ответ Игорь Новиков
Не понял.
Дело в том, что все думали, что в вашем первом коменте довольно смешная шутка, основанная на меме с типовым заголовком скам объявления из яндекс директа, и понаставили вам плюсиков. Но оказалось, что вы сами не поняли, что довольно смешно пошутили. А комментатор лишь развил вашу случайную шутку аналогичным панчем. Не благодарите :)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
В Питере Пять
Ответ Moors
На фото парень, которому 11 декабря исполнилось 17 лет?!
Причём слева!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Билида
Возродился как в PES)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Манюшный
С Миланским Иброй продлят до до 2028
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tollie
Удачи Ибре в Милане и Баварии!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джиза
Ответ Moors
На фото парень, которому 11 декабря исполнилось 17 лет?!
Причем он слева, прикинь))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Этому мужику 17 лет???!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джиза
У новостников спортса массовый экстаз от такого подарка для заголовка))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Abdulla
Чтобы заменить Левандовского возьми простой советский...
Не понял.
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Moors
На фото парень, которому 11 декабря исполнилось 17 лет?!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andrew Chepaylo
Выглядит на 30
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Футбол, хоккей итд
БраццО - чисто гангстер! 👍
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Амон
Ответ <CRISTIANO>
Ибрагимович и Бавария???? Это так же близко, как Роналду и Аль-Наср.... Хотя подождите-ка...
Ты пытался...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem15
Он выглядит переписанным
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Это фото, предвыборная компания на должность президента РФ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abdulla
Ответ Игорь Новиков
Мир вздрогнул, когда узнал, кто заменит Левандовского в Баварии...)
Чтобы заменить Левандовского возьми простой советский...
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Ответ Барыга блинами
Внебрачный сын Златана
Злачная дочь Внебрана
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Седина на бороде у Ибрагимовича, но молодец что не сдаётся
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Когда нам было по 17 по 17 лет.
Когда нам было по 17 по 17 лет.
Как хорошо когда, как хорошо когда,
Как хорошо когда когда когда 17 лет.(с)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барыга блинами
Внебрачный сын Златана
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий