Ибрагимович и «Бавария» продлили контракт до 2025-го. У 17-летнего хавбека 13 голов и 6 ассистов в 16 играх сезона
«Бавария» и Арийон Ибрагимович подписали новый контракт.
17-летний полузащитник продлил соглашение с мюнхенским клубом до 2025 года.
Ранее футболист проводил тренировки в основным составом «Баварии» на сборе в Катаре.
«Очень горжусь и благодарен. Мечта сбывается. С нетерпением жду следующих шагов в «Баварии», – сказал Ибрагимович.
В этом сезоне хавбек забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах в рамках молодежной Бундеслиги до 19 лет и юношеской Лиги чемпионов.
Фото: fcbayern.com
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