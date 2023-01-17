Гус Хиддинк: «Украинские игроки слабее российских. Они по определению не сильнее»
Гус Хиддинк уверен, что российские футболисты сильнее украинских.
«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее.
Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», – заявил бывший тренер сборной России.
Борис Игнатьев: «Украинские футболисты квалифицированнее российских. Уровень подготовки там выше»
Головин и Миранчук лишь.
А России не нужны незаслуженные дифирамбы.
Кроме них играли Саенко, Билялетдинов, Колодин, Семшов, Торбинский..
Миранчук,Смолов,Кержаков и т.д ,Украинцы только в последние годы стали больше уезжать чем Россияне,в России сумасшедшие ЗП и наши нос воротят от Европы,+ менталитет сложившийся,нашу футболисты разбалованы они не могут престроиться и играть за границей,это там понимают и знают,и неохотно приглашают Россиян.А в 90-х тенеденция была обратная мне кажется из России уезжали чаще чем с Украины,из Спартака постоянно поток отъезжающих был,а из Динамок К очень редко(возможно не отпускал Лобановский)