Гус Хиддинк: «Украинские игроки слабее российских. Они по определению не сильнее»

уверен, что российские футболисты сильнее украинских.

«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее.

Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», – заявил бывший тренер сборной России.

Борис Игнатьев: «Украинские футболисты квалифицированнее российских. Уровень подготовки там выше»