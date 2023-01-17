Гус Хиддинк: «Украинские игроки слабее российских. Они по определению не сильнее»

Теги Гус Хиддинк Сборная Украины по футболу Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Политика Футбол

Гус Хиддинк уверен, что российские футболисты сильнее украинских.

«Украинские футболисты по определению не сильнее российских игроков, они слабее.

Вы должны понять, что российских футболистов сейчас почти не берут в европейские клубы из-за происходящего в мире», – заявил бывший тренер сборной России.

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72 комментария

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Stanny Goatbull
Да это не Хиддинк сказал, а Джейсон Стетхем, судя по повествованию
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Злобный Конь
Российских никто не брал и до 24.02.2022.
Головин и Миранчук лишь.
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fellx
Ответ Гоша Петров
Перечислю просто факты.Без иллюзорной силы украинских игроков над российскими. Берем период после 2000 года. Евро у России 5 из 6 турниров и полуфинал 2008 года. у Украины 3 из 6 турниров и 1/4 2020 Чемпионаты мира у России 3 из 6 турниров и 1/4 2018 у Украины 1 из 6 турниров и 1/4 2006 Теперь обьясните мне в каком месте Украина сильнее?
Причем тут сборная? Про отдельных игроков говорится. Как команда можно даже из Лестера сделать топовую.
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Армен Сандрян
Ответ Гоша Петров
Перечислю просто факты.Без иллюзорной силы украинских игроков над российскими. Берем период после 2000 года. Евро у России 5 из 6 турниров и полуфинал 2008 года. у Украины 3 из 6 турниров и 1/4 2020 Чемпионаты мира у России 3 из 6 турниров и 1/4 2018 у Украины 1 из 6 турниров и 1/4 2006 Теперь обьясните мне в каком месте Украина сильнее?
Это статистика вообще ни о чем! Потому что России практически всегда было гарантировано место на крупном турнире благодаря легчайшей жеребьёвки (спасибо «Газпром»!), тоже касается и Зенита в ЛЧ. Когда у тебя самый сильный соперник в группе это Кипр условный, трудно не квалифицироваться на Евро
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Evil
Гус Иваныч уже на "миротворце"?
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adil nabiev
Ответ Гоша Петров
Перечислю просто факты.Без иллюзорной силы украинских игроков над российскими. Берем период после 2000 года. Евро у России 5 из 6 турниров и полуфинал 2008 года. у Украины 3 из 6 турниров и 1/4 2020 Чемпионаты мира у России 3 из 6 турниров и 1/4 2018 у Украины 1 из 6 турниров и 1/4 2006 Теперь обьясните мне в каком месте Украина сильнее?
1/4 ЧЕ, а не ЧМ
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Пако
Гус Иванович хороший мужик, поэтому ему можно только посочувствовать.
А России не нужны незаслуженные дифирамбы.
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Павел Кузьмин
Ответ Гоша Петров
Перечислю просто факты.Без иллюзорной силы украинских игроков над российскими. Берем период после 2000 года. Евро у России 5 из 6 турниров и полуфинал 2008 года. у Украины 3 из 6 турниров и 1/4 2020 Чемпионаты мира у России 3 из 6 турниров и 1/4 2018 у Украины 1 из 6 турниров и 1/4 2006 Теперь обьясните мне в каком месте Украина сильнее?
Просто не нужно валять Ваньку, Гоша...
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Евгений Громов 22
Ооочччеееннь спорное утверждение)
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Karel
Ответ Hot Poop
Гус Иваныч человек пожилой и начинает отставать от жизни. Если, конечно, не фейковая цитата. Того подбора игроков, что был на Евро-2008, у нас сейчас даже близко нет. Из нынешнего состава в ту команду попал бы только Головин и, возможно, Миранчук.
Состав-то тот точно помнишь? Или только Аршавина с Жирковым )
Кроме них играли Саенко, Билялетдинов, Колодин, Семшов, Торбинский..
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Павел Кузьмин
Ответ Гоша Петров
Перечислю просто факты.Без иллюзорной силы украинских игроков над российскими. Берем период после 2000 года. Евро у России 5 из 6 турниров и полуфинал 2008 года. у Украины 3 из 6 турниров и 1/4 2020 Чемпионаты мира у России 3 из 6 турниров и 1/4 2018 у Украины 1 из 6 турниров и 1/4 2006 Теперь обьясните мне в каком месте Украина сильнее?
Посмотри подробности: столько раз в соперники RU в отборах попадали Италия, Англия, Испания, Франция, etc., и с кем играла UA. Ничего не слышал о "нагретых" шариках? Фамилия Колосков не знакома тебе? Кстати, аналогичная ситуация и в еврокубках.
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Bavarec-Art
Да лан. Фейк какой-то
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Spartakus1984
Ответ BETEPOK
До 2022г российские футболисты же пачками уезжали в европейские клубы
Ну Украинские футболисты тоже пачками не уезжали.У нас так же уезжали Павлюченко,Аршавин,Измайлов,Жирков,Погребняк,
Миранчук,Смолов,Кержаков и т.д ,Украинцы только в последние годы стали больше уезжать чем Россияне,в России сумасшедшие ЗП и наши нос воротят от Европы,+ менталитет сложившийся,нашу футболисты разбалованы они не могут престроиться и играть за границей,это там понимают и знают,и неохотно приглашают Россиян.А в 90-х тенеденция была обратная мне кажется из России уезжали чаще чем с Украины,из Спартака постоянно поток отъезжающих был,а из Динамок К очень редко(возможно не отпускал Лобановский)
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Mr@k
ахахаха, дедуля насмешил конечно, а то раньше хватали прям не могу...
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bress10
Ответ Заборостроитель
Так почему с четвертьфиналистов ЧМ-2018 кроме Головина никого не взяли в Европу? Тогда происходящее в мире было другим.
Потому что из-за зарплат российские футболисты готовы уезжать только в Реал/Барселону/Баварию, не меньше. А бороться за месте в составе середняка или аутсайдера лиги из топ-7 они считают выше своего достоинства
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Экспертное мнение
Даже во времена СССР золотые мячи получали украинские игроки, кроме Яшина. После развала союза тоже кроме Шевченко никто не получал. Всего этого Путин не выдержал и решил их присоединить к себе обратно.
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Виталий Кислицын
Ответ Гоша Петров
Перечислю просто факты.Без иллюзорной силы украинских игроков над российскими. Берем период после 2000 года. Евро у России 5 из 6 турниров и полуфинал 2008 года. у Украины 3 из 6 турниров и 1/4 2020 Чемпионаты мира у России 3 из 6 турниров и 1/4 2018 у Украины 1 из 6 турниров и 1/4 2006 Теперь обьясните мне в каком месте Украина сильнее?
ты подожжи, ща тебе тут всё объяснят. и за зраду и за перемогу
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Hot Poop
Ответ Shuller18
Миранчук, который проводит внятный матч за сборную в одном случае из 5?)
Ну я же оговариваюсь - "возможно", то есть с большой натяжкой. Упустить из внимания основную мысль и придраться к примеру - не очень удачный способ вести дискуссию
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Spartakus1984
Ответ Гоша Петров
Перечислю просто факты.Без иллюзорной силы украинских игроков над российскими. Берем период после 2000 года. Евро у России 5 из 6 турниров и полуфинал 2008 года. у Украины 3 из 6 турниров и 1/4 2020 Чемпионаты мира у России 3 из 6 турниров и 1/4 2018 у Украины 1 из 6 турниров и 1/4 2006 Теперь обьясните мне в каком месте Украина сильнее?
Речь об отдельных игроках же
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Павел Кузьмин
Ответ Schiaff1no
Мнение уровня местечкового* чинуши, который из футбола только Яшина знает, не верится, что Гус мог такое выдать.
Место, местечко (рус.)
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Ростовский
Ответ NMTEG
Захарян — 20 млн, слабый чувак из Шахтера — 70+30 млн
Как оказалось 70+30 млн, это политическая помощь Украине, а не цена игрока. Уже известно, что 25 млн из них пойдут украинской армии.
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Игорь Новиков
Именно поэтому за последние лет 10 в Европу уехали играть несколько десятков украинцев, а россиян - 3 человека?
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Spartakus1984
Ответ slow focus
маразм догнал или он на окладе до сих пор?)) наш футбол задолго до спецобсирации отстал по количеству талантов от украинского, да и всегда хуже был, украина – это такая хорватия из футбольного мира ссср
По талантам он не отстал,но почему то Украинским футболистам как и Хорватским и Сербам,в Европе доверяют больше,хотя чемпионаты у них слабее РПЛ,все дело в нашем Российском менталитете,неполучается у нас за границей.
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Spartakus1984
Спасибо Гусу за теплые слова,но даже если Украинские футболисты не сильнее Российских то почему Российские сильнее Украинских?тоже не понтяно мне.
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Schiaff1no
Мнение уровня местечкового* чинуши, который из футбола только Яшина знает, не верится, что Гус мог такое выдать.
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