«Ноттингем» купил хавбека «Палмейрас» Данило за 20 млн евро. Это 25-й трансфер клуба после возвращения в АПЛ

Полузащитник Данило дос покинул «Палмейрас» и перешел в чемпионат Англии.

О трансфере 21-летнего хавбека объявил «Ноттингем Форест». Контракт заключен до лета 2029 года.

По сведениям The Athletic, сделка обошлась английской команде в 20 млн евро. Это 25-й трансфер « » после возвращения в АПЛ.

В 2022 году Данило провел 28 матчей в высшей лиге Бразилии и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: nottinghamforest.co.uk

«Ноттингем Форест» подписал хавбека Скарпу из «Палмейрас». Это 24-й трансфер клуба с момента возвращения в АПЛ