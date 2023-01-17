«Ноттингем» купил хавбека «Палмейрас» Данило за 20 млн евро. Это 25-й трансфер клуба после возвращения в АПЛ
Полузащитник Данило дос Сантос покинул «Палмейрас» и перешел в чемпионат Англии.
О трансфере 21-летнего хавбека объявил «Ноттингем Форест». Контракт заключен до лета 2029 года.
По сведениям The Athletic, сделка обошлась английской команде в 20 млн евро. Это 25-й трансфер «Ноттингема» после возвращения в АПЛ.
В 2022 году Данило провел 28 матчей в высшей лиге Бразилии и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: nottinghamforest.co.uk
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