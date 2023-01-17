«Ноттингем» купил хавбека «Палмейрас» Данило за 20 млн евро. Это 25-й трансфер клуба после возвращения в АПЛ

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия премьер-лига Англия трансферы Ноттингем Форест Данило дос Сантос Футбол

Полузащитник Данило дос Сантос покинул «Палмейрас» и перешел в чемпионат Англии.

О трансфере 21-летнего хавбека объявил «Ноттингем Форест». Контракт заключен до лета 2029 года.

По сведениям The Athletic, сделка обошлась английской команде в 20 млн евро. Это 25-й трансфер «Ноттингема» после возвращения в АПЛ.

В 2022 году Данило провел 28 матчей в высшей лиге Бразилии и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: nottinghamforest.co.uk

«Ноттингем Форест» подписал хавбека Скарпу из «Палмейрас». Это 24-й трансфер клуба с момента возвращения в АПЛ

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mega• Battman
Ответ Виталий Попов
Когда сезон не задался в FIFA2014 и решил начать все с нуля с другой командой, но с тем же составом)
Чувак на улице 2023 год а ты в фифа14 играешь))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mega• Battman
А не скажешь что ему 21. Ну это южная Америка там тоже с возрастом махинации делают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Скарпа неплохой игрок. Уже 2 игроков у Палмейраса купили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Okaka
Норм опорника взяли
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Log in
Ответ Дядя Тима
Кто что бы не говорил ,ноттингем более дорогая версия монци в серии а и оба клуба скорее всего сохранят прописки в этом дивизионе на след год
От лесников олдскулы сводит, а от Монцы нет )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Попов
Когда сезон не задался в FIFA2014 и решил начать все с нуля с другой командой, но с тем же составом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дядя Тима
Кто что бы не говорил ,ноттингем более дорогая версия монци в серии а и оба клуба скорее всего сохранят прописки в этом дивизионе на след год
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий