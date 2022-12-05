«Ноттингем Форест» подписал хавбека Скарпу из «Палмейрас». Это 24-й трансфер клуба с момента возвращения в АПЛ

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«Ноттингем Форест» объявил о трансфере Густаво Скарпы из «Палмейрас».

28-летний нападающий присоединится к клубу с 1 января в качестве свободного агента. Контракт Скарпы с английским клубом рассчитан на три с половиной года.

Скарпа провел в «Палмейрас» четыре сезона, забив 37 мячей в 211 матчах.

Этот трансфер стал для «Ноттингем Форест» 24-м с момента возвращения в АПЛ летом 2022 года.

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