Тедеско или тренер Саудовской Аравии Ренар могут возглавить «Ниццу»
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может получить работу в Лиге 1.
Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, вариант с приглашением 37-летнего специалиста рассматривает «Ницца», уволившая Люсьена Фавра на прошлой неделе.
Еще один вариант – главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар. С его представителями на этой неделе планируется встреча, также как и с агентами Тедеско и еще одного кандидата.
На данный момент «Ницца» занимает в Лиге 1 десятое место.
Да даже Бельгию, мб
Спартаке, после него может руководить любой командой