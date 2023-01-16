Тедеско или тренер Саудовской Аравии Ренар могут возглавить «Ниццу»

Теги Ницца лига 1 Франция Сборная Саудовской Аравии по футболу Эрве Ренар Доменико Тедеско Футбол

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может получить работу в Лиге 1.

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, вариант с приглашением 37-летнего специалиста рассматривает «Ницца», уволившая Люсьена Фавра на прошлой неделе.

Еще один вариант – главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар. С его представителями на этой неделе планируется встреча, также как и с агентами Тедеско и еще одного кандидата.

На данный момент «Ницца» занимает в Лиге 1 десятое место.

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8 комментариев

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Эмиль Летичевский
Ответ Камил Мамедов
Давно хочется увидеть Ренара в клубе. С африканскими сборными были определенные успехи, что сможет показать в клубе, где работа каждодневная
В Лилле не получилось, посмотрим сейчас
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Камил Мамедов
Давно хочется увидеть Ренара в клубе. С африканскими сборными были определенные успехи, что сможет показать в клубе, где работа каждодневная
+1
0
+1
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Артем Алмазов
Ответ Тиджани Бабангида
Обе кандидатуры хороши. «Ницца» не прогадает.
Ну не знаю. При Ренаре у "Лилля" были плохие результаты.
+1
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кuraakula belov
Ренара совсем не вижу клубным тренером, да и провал с Лиллем не забыл ещё. Ему бы пора из Африки/Азии переезжать в крепкую европейскую сборную или южноамериканскую типа Польши/Швейцарии либо Колумбии/Чили
Да даже Бельгию, мб
+3
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+3
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Direct free kick
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
В отличие от пончика слуцкого и физрука федотова - да
+3
-2
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corazón blanco
Ответ Честный контроль
Комментарий удален пользователем
Ну довольно таки неплохой, Кубок Германии выиграл. Его Лейпциг в прошлом году был очень хорош. Я думал, что к Кубку Германии добавят и победу в Лиге Европы, но неожиданно оступились с Рэйнджерс в полуфинале, хотя первый матч выиграли.
+5
-1
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Тиджани Бабангида
Обе кандидатуры хороши. «Ницца» не прогадает.
+1
0
+1
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инок
Ницца - берите Тедеско. Хороший тренер, заматерел в
Спартаке, после него может руководить любой командой
+1
-1
0
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Честный контроль
Комментарий удален
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