Бывший главный тренер «Спартака» может получить работу в Лиге 1.

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, вариант с приглашением 37-летнего специалиста рассматривает «Ницца», уволившая Люсьена Фавра на прошлой неделе.

Еще один вариант – главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар. С его представителями на этой неделе планируется встреча, также как и с агентами Тедеско и еще одного кандидата.

На данный момент « » занимает в Лиге 1 десятое место.