Месси играет за «ПСЖ» впервые после победы на ЧМ-2022. Неймар тоже вышел против «Анжера»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Неймар Анжер Данилу Перейра Маркиньос Хуан Бернат Фабиан Руис Норди Мукиеле Джанлуиджи Доннарумма Витинья Юго Экитик Футбол

Нападающий Лионель Месси проводит первый матч после победы в финале ЧМ-2022.

35-летний аргентинец вышел в стартовом составе на игру с «Анжером» в 18-м туре чемпионата Франции. Он вернулся в расположение парижан лишь 4 января.

Также в старт попал форвард Неймар, чье участие было под вопросом.

Состав «ПСЖ» выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;

Защитники: Норди Мукиеле, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат;

Полузащитники: Данилу Перейра, Фабиан Руис, Витинья;

Нападающие: Лионель Месси, Неймар, Юго Экитик.

«ПСЖ» – «Анжер». Месси, Неймар и Экитик в основе. Онлайн-трансляция

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11 комментариев

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Игорь Климов
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Лео Месси был лучшим игроком в первом тайме.
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ДЖИН
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Чтобы лучшим быть ему пешком достаточно ходить, а не быть туп0м бегунком.
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Футбол_это_жизнь
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«Пешком» станет чемпионом Франции, заберёт кубок Франции, ЧМ уже в кармане, если повезёт в ЛЧ и ушастого заберёт, а там и 8ой ЗМ подъедет.
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Машина Мощная
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Ответ Умар Тайпанов
поедголевая)
нет такого понятия. есть КПД. он просто повернулся на месте и отдал пас в нужную сторону и с нужной силой, отрезав двоих игрок с фланга на котором остался один Мукиеле.
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otchim kaloeda
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Ответ Умар Тайпанов
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Янетебе,яхейтерам))
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SCHOKKKK
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Ответ Барсик Юрана
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Не знаю, почему у меня спрашиваешь, я же там не живу 😂
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Барсик Юрана
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Пока два тащера набирают форму к ЛЧ, черепаха чилит в США, всё как всегда, Мбапе в ЛЧ пассажир
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Умар Тайпанов
Ответ otchim kaloeda
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otchim kaloeda
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Ответ Умар Тайпанов
поедголевая)
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Барсик Юрана
Ответ SCHOKKKK
Почему он не в тюрьме за неуплату налогов?😂
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SCHOKKKK
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Умар Тайпанов
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Ответ Машина Мощная
GOAT играет и уже поспособствовал голу на первых минутах.
поедголевая)
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Машина Мощная
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GOAT играет и уже поспособствовал голу на первых минутах.
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