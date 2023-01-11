Месси играет за «ПСЖ» впервые после победы на ЧМ-2022. Неймар тоже вышел против «Анжера»

Нападающий Лионель Месси проводит первый матч после победы в финале ЧМ-2022.

35-летний аргентинец вышел в стартовом составе на игру с «Анжером» в 18-м туре чемпионата Франции. Он вернулся в расположение парижан лишь 4 января.

Также в старт попал форвард Неймар, чье участие было под вопросом.

Состав « » выглядит следующим образом:

Вратарь: ;

Защитники: Норди Мукиеле, , , Хуан Бернат;

Полузащитники: Данилу Перейра, Фабиан Руис, Витинья;

Нападающие: Лионель Месси, , Юго Экитик.

«ПСЖ» – «Анжер». Месси, Неймар и Экитик в основе. Онлайн-трансляция