Месси играет за «ПСЖ» впервые после победы на ЧМ-2022. Неймар тоже вышел против «Анжера»
Нападающий Лионель Месси проводит первый матч после победы в финале ЧМ-2022.
35-летний аргентинец вышел в стартовом составе на игру с «Анжером» в 18-м туре чемпионата Франции. Он вернулся в расположение парижан лишь 4 января.
Также в старт попал форвард Неймар, чье участие было под вопросом.
Состав «ПСЖ» выглядит следующим образом:
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма;
Защитники: Норди Мукиеле, Серхио Рамос, Маркиньос, Хуан Бернат;
Полузащитники: Данилу Перейра, Фабиан Руис, Витинья;
Нападающие: Лионель Месси, Неймар, Юго Экитик.
«ПСЖ» – «Анжер». Месси, Неймар и Экитик в основе. Онлайн-трансляция
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