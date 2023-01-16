«ПСЖ» проиграл 2 из 3 последних матчей в Лиге 1. У команды 1 удар в створ в игре с «Ренном»
«ПСЖ» проиграл два из трех последних матчей в чемпионате Франции.
Команда тренера Кристофа Гальтье уступила «Ренну» (0:1) в матче 19-го тура Лиги 1.
До этого парижане в рамках чемпионата проиграли «Лансу» (1:3) и обыграли «Анжер (2:0).
Добавим, что «ПСЖ» нанес всего один удар в створ ворот «Ренна» за всю игру.
Атакующее трио команды – Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе – воссоединилось впервые с ЧМ-2022 на 55-й минуте, кода француз заменил Юго Экитика.
«ПСЖ» остается на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 47 баллов после 19 игр. На второй позиции находится «Ланс» – 44 очка.
А это ведь реально смешно выглядит, когда после выигранного матча болелы Барсы себя до богов возвеличивают))))