«ПСЖ» проиграл 2 из 3 последних матчей в Лиге 1. У команды 1 удар в створ в игре с «Ренном»

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

«ПСЖ» проиграл два из трех последних матчей в чемпионате Франции.

Команда тренера Кристофа Гальтье уступила «Ренну» (0:1) в матче 19-го тура Лиги 1.

До этого парижане в рамках чемпионата проиграли «Лансу» (1:3) и обыграли «Анжер (2:0).

Добавим, что «ПСЖ» нанес всего один удар в створ ворот «Ренна» за всю игру.

Атакующее трио команды – Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе – воссоединилось впервые с ЧМ-2022 на 55-й минуте, кода француз заменил Юго Экитика.

«ПСЖ» остается на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 47 баллов после 19 игр. На второй позиции находится «Ланс» – 44 очка.

29 комментариев

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Висита Эльмурзаев
Эффект Месси
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Fan de PSG depuis 2002
Ответ Александра Александрова
Почему он не выпустил Мбаппе в старте ? Почему вообще Мбаппе получил отдых? у тебя игра с Баварией на носу , всем нужно сыгрываться после чм , набирать форму , в этой команде все через ж.пу ! С таким отношением этой команде ничего не светит !
Мбаппе ещё не набрал форму. Было решено, что он начнет на скамейке.
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carlitosway
Ответ Mikel Dominator Arteta
Гальтье = физрук.
ну когда у тебя в команде играет пешеход под 10 номером играть в нормальный футбол сложно
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Роман
Виноват судья, который пенку для Месси не поставил.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ serhio_ramos_
Эффект Месси
Ага, особенно с Лансом заруинил. Сегодня ещё Месси заруинил выход 1на1
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Александра Александрова
Почему он не выпустил Мбаппе в старте ? Почему вообще Мбаппе получил отдых? у тебя игра с Баварией на носу , всем нужно сыгрываться после чм , набирать форму , в этой команде все через ж.пу ! С таким отношением этой команде ничего не светит !
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pq
Ответ Сергей Анохин
Блин А это ведь реально смешно выглядит, когда после выигранного матча болелы Барсы себя до богов возвеличивают))))
все болельщики ведут себя одинаковым образом. (кстати, все страны тоже). думать, что те, кто на твоей стороне, хорошие, умные и добрые, а те, кто на чужой - наоборот, это детсад
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2vdhrvmmzf
Ответ psixyec
Ой, а куда пропал пешеход ростом 1.65см? Говорят, все еще отмечает победу в судейской после скандального ЧМ – это правда или нет? Легчайший проход для Баварии в 1/8, этот арабский мешок никогда ничего не выиграет, тут даже Роналду бы не помог. Болеем за Ланс в Лиге 1.
Ооо, кто это вылез после ЧМ 😂😂😂 как пережил то его итоги вообще? 😂
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Сергей Анохин
Блин А это ведь реально смешно выглядит, когда после выигранного матча болелы Барсы себя до богов возвеличивают))))
Я не болела барсы, просто на ветку псж зашел там одни эмблемы реала 😁
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stif 95
Да ПСЖ уже даром этот чемп не нужен, у них цель на лч, вот что важно
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-=Neytron=-
Отец старался, вывел Мбаппе 1 на 1 с голкипером, но всё четно... Неймар растворился, Хакими как бомжа раздел ноунейм одни финтом на правом фланге... Слов нет, одни эмоции. Ренн с победой! Париж провести уроки над ошибками и двигаться дальше.
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Сергей Анохин
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Так ждём экспертов фанатов Реала, а то у них болит после суперкубка ща раскидают
Блин
А это ведь реально смешно выглядит, когда после выигранного матча болелы Барсы себя до богов возвеличивают))))
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Форман21
Ответ psixyec
Ой, а куда пропал пешеход ростом 1.65см? Говорят, все еще отмечает победу в судейской после скандального ЧМ – это правда или нет? Легчайший проход для Баварии в 1/8, этот арабский мешок никогда ничего не выиграет, тут даже Роналду бы не помог. Болеем за Ланс в Лиге 1.
А пас-конфетку кто отдал Мбаппе?
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Милчик
Да эта троица знает, что как только поднажмут раздавят там всех. Проблема в том, что нет сильного конкурента в Лиге 1
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AnMe
Ответ psixyec
Ой, а куда пропал пешеход ростом 1.65см? Говорят, все еще отмечает победу в судейской после скандального ЧМ – это правда или нет? Легчайший проход для Баварии в 1/8, этот арабский мешок никогда ничего не выиграет, тут даже Роналду бы не помог. Болеем за Ланс в Лиге 1.
Поплачь, легче станет
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Bill Zapulil
Конечно они слили! Матч с Аль-Насром на носу! Надо беречь силы.
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ psixyec
Ой, а куда пропал пешеход ростом 1.65см? Говорят, все еще отмечает победу в судейской после скандального ЧМ – это правда или нет? Легчайший проход для Баварии в 1/8, этот арабский мешок никогда ничего не выиграет, тут даже Роналду бы не помог. Болеем за Ланс в Лиге 1.
Болеем за Нидерланды, Хорватию, Францию, Ланс, Баварию и тд
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misha___97
Очень слабая игра от ПСЖ, без Верратти центр поля ужасен, МНМ играли 40 минут втроем, но толком ничего не создали за исключением выхода 1 на 1 Мбаппе, который заруинил 1000% момент, поражение абсолютно заслуженное, Галтье надо что-то менять в игре Парижа, иначе опять в 1/8 отлетят
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закрыт по беспределу
По ударам даже Реалу влетели
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Никита Смолов
ПСЖ срочно нужен полузащитник с первым пасов, без Веррати полузащиты вообще нет.
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Гегенпрессинг Рангника
Так ждём экспертов фанатов Реала, а то у них болит после суперкубка ща раскидают
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Человек1991
Позорная игра ПСЖ, Гальтье тож составы непонятные ставит. Такие матчи бывают конечно редко, 2 часа ливень ещё был, но Ренн сыграл очень хорошо.
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Потолковый Лампонюх™
Эффект мессе
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serhio_ramos_
Эффект Месси
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Eikei
Выглядело как будто всем было по.....
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