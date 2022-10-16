«Лидс» не забил пенальти во втором тайме игры с «Арсеналом» при счете 0:1. Бэмфорд пробил мимо
«Лидс» не реализовал пенальти по ходу матча АПЛ против «Арсенала».
На 62-й минуте в ворота «канониров» был назначен 11-метровой удар в результате просмотра ВАР, после которого главный судья Крис Кавана определил игру рукой Вильяма Салиба в штрафной площади.
Однако при счете 0:1 в пользу «Арсенала» нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд пробил мимо ворот с пенальти.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Арсенал».
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