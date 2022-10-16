«Лидс» не забил пенальти во втором тайме игры с «Арсеналом» при счете 0:1. Бэмфорд пробил мимо

«Лидс» не реализовал пенальти по ходу матча против .

На 62-й минуте в ворота «канониров» был назначен 11-метровой удар в результате просмотра ВАР, после которого главный судья Крис Кавана определил игру рукой в штрафной площади.

Однако при счете 0:1 в пользу «Арсенала» нападающий пробил мимо ворот с пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Арсенал».