«Лидс» не забил пенальти во втором тайме игры с «Арсеналом» при счете 0:1. Бэмфорд пробил мимо

Теги премьер-лига Англия Арсенал Лидс Патрик Бэмфорд Аарон Рэмсдейл Вильям Салиба Футбол

«Лидс» не реализовал пенальти по ходу матча АПЛ против «Арсенала».

На 62-й минуте в ворота «канониров» был назначен 11-метровой удар в результате просмотра ВАР, после которого главный судья Крис Кавана определил игру рукой Вильяма Салиба в штрафной площади.

Однако при счете 0:1 в пользу «Арсенала» нападающий «Лидса» Патрик Бэмфорд пробил мимо ворот с пенальти.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лидс» – «Арсенал».

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