Кунде о победе над «Реалом» в Суперкубке: «Начало новой эры. Стиль этой победы так же важен, как и сам трофей. Мы были гораздо лучше»

высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Это начало новой эры. Надеюсь, это первый трофей из многих, что ждут нас впереди. Мы провели очень хороший, целостный матч. Считаю, стиль, в котором мы выиграли этот трофей, так же важен, как и сам титул.

Мы сделали первый шаг. Теперь нужно продолжать работать. Думаю, многие наши игроки становятся лучше в разных аспектах. Эта победа придаст нам уверенности. Мы используем ее, чтобы продолжать работать на протяжении всего этого сезона.

Думаю, мы провели совершенный матч – много владели мячом, хорошо его двигали. Забить три гола тоже было важно. Жаль, что пропустили в конце. Но, думаю, мы были гораздо лучше « » в этой игре. Важно, что мы играем в своем стиле», – сказал защитник «Барселоны».

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