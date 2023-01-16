Кунде о победе над «Реалом» в Суперкубке: «Начало новой эры. Стиль этой победы так же важен, как и сам трофей. Мы были гораздо лучше»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Суперкубок Испании Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» (3:1) в финале Суперкубка Испании.

«Это начало новой эры. Надеюсь, это первый трофей из многих, что ждут нас впереди. Мы провели очень хороший, целостный матч. Считаю, стиль, в котором мы выиграли этот трофей, так же важен, как и сам титул.

Мы сделали первый шаг. Теперь нужно продолжать работать. Думаю, многие наши игроки становятся лучше в разных аспектах. Эта победа придаст нам уверенности. Мы используем ее, чтобы продолжать работать на протяжении всего этого сезона.

Думаю, мы провели совершенный матч – много владели мячом, хорошо его двигали. Забить три гола тоже было важно. Жаль, что пропустили в конце. Но, думаю, мы были гораздо лучше «Реала» в этой игре. Важно, что мы играем в своем стиле», – сказал защитник «Барселоны».

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29 комментариев

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Altim
Ответ kontelaki
да к сожалению у фанатов память короткая уже забыли как реал мадрид выиграл барселону 3:1 2:0 11:1 уже фаны забыли как реал брал лч в прошлом сезоне выиграв все топ клубы уничтожив месси и де брюйне люди забыли ...увы 8:2 забыли...
11:1 ?? Серьёзно?? Это когда было?
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Falsegoalkeeper
Ответ Яхай-Бле
Пике после 0-4 так же говорил, потом РМ взял лалигу и лч. Ничему жизнь не учит их там). Выиграли коммерческий второстепенный кубок, а столько шума.
Если бы Реал победил, то ты бы сказал, что какой крутой Реал выиграл еще один трофей. Очень удобно для любого поражения находить оправдание
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Game Over
Ответ Aristokrat_13
По крайней мере Челси в 1/8 финала ЛЧ, в отличие от Барсы
Ну и толк то? Если чемпионшип не за горами? Сейчас Вискас Барса по факту лучше Хогвардс фк.
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GaiRic
Ответ Александр Степанов
Кунде: мы сделали первый шаг, нужно продолжать работать Болелы на Спортсе: ууу, какая новая эра… ууу, зазнались… ууу
признаюсь шапка новости ввела в заблуждение, а так он сказал правильно - работать и работать
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Александр Степанов
Ответ GaiRic
какая эра, это всего лишь суперкубок, арбайтен унд арбайтен!
Кунде: мы сделали первый шаг, нужно продолжать работать
Болелы на Спортсе: ууу, какая новая эра… ууу, зазнались… ууу
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Александр Мартынов
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Теперь то до Переса дойдет, что нужны трансферы
Ага, один трансфер - тренерский
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Игорь Климов
Ответ GaiRic
я сам за барсу, но по статистике почти равенство, владение / удары / атаки/ опасные атаки
Я про игру говорю, а не про статистику.
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Aram Avanesian
Ответ kontelaki
судья тоже не наш был, с ним барселона выигрывала раньше крупно еще он роналду удалял однажды
Надеюсь это сарказм ))
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Игорь Климов
Ответ Aleksandr Danilov
Кюнде на спокухе играет, отличный трансфер. С Араухо будут лучшей парой ЦЗ в мире в скором времени, огромный потенциал у обоих
Да, а Кунде ещё и хорошо в атаку подключается.
+2
-2
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Александр Белоусов
Ответ kontelaki
да к сожалению у фанатов память короткая уже забыли как реал мадрид выиграл барселону 3:1 2:0 11:1 уже фаны забыли как реал брал лч в прошлом сезоне выиграв все топ клубы уничтожив месси и де брюйне люди забыли ...увы 8:2 забыли...
Детский сад
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Игорь Климов
Ответ kontelaki
я вижу вы 11:1 забыли
Ты вообще это о чём?
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cukken
Ответ GaiRic
какая эра, это всего лишь суперкубок, арбайтен унд арбайтен!
Так ты не трофей смотри, а на вчерашнюю беспомощность королей. Трофей то найдет место в музее, а вот как Реалу возвращать тонус в игре с пенсионерами в полузащите, вопрос большой. Повезло, что Ливерпуль мертвецкий в соперниках в ЛЧ. Там на характере вывезти сможете. Ла Лигу думаю уже можно закрыть. Ответку каталонцы маловероятно, что отдадут. ЧМ многие клубы подкосил. Игроки практически встали, видимо ветераны в клубах играли ради ЧМ, теперь всё… финито ля камеди!
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kontelaki
Ответ fellx
Снова начался пафос. Вот почему Барса сейчас уже не топ клуб.
да к сожалению у фанатов память короткая уже забыли как реал мадрид выиграл барселону 3:1 2:0 11:1 уже фаны забыли как реал брал лч в прошлом сезоне выиграв все топ клубы уничтожив месси и де брюйне люди забыли ...увы 8:2 забыли...
+1
-5
-4
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Aleksandr Danilov
Кюнде на спокухе играет, отличный трансфер. С Араухо будут лучшей парой ЦЗ в мире в скором времени, огромный потенциал у обоих
+13
-2
+11
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GaiRic
Ответ Игорь Климов
Гласное в этом матче было - это победа Барселоны над Реалом в доминирующем стиле, респект!
я сам за барсу, но по статистике почти равенство, владение / удары / атаки/ опасные атаки
0
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kontelaki
Ответ Игорь Климов
Гласное в этом матче было - это победа Барселоны над Реалом в доминирующем стиле, респект!
я вижу вы 11:1 забыли
0
-2
-2
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Яхай-Бле
Пике после 0-4 так же говорил, потом РМ взял лалигу и лч. Ничему жизнь не учит их там). Выиграли коммерческий второстепенный кубок, а столько шума.
+6
-2
+4
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fellx
Снова начался пафос. Вот почему Барса сейчас уже не топ клуб.
+12
-10
+2
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FNT
Громковато для Суперкубка так-то, хотя очевидно, что у Барсы сейчас тренд восходящий, а у Реала, учитывая возраст основных лидеров, нет. По игре вчера была очень большая разница.
+1
-1
0
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Арман Бижанов
Теперь Кунде тоже может хвастаться что они размазали Реал, когда хвастался в прошлом году друг Кунде Тчуамени
+2
-2
0
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Aristokrat_13
Ответ rigobersong
Фофана в лазарете чилси: 10е место, начало новой эры!:)
По крайней мере Челси в 1/8 финала ЛЧ, в отличие от Барсы
+4
-6
-2
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kontelaki
Ответ kontelaki
мы же не валенсии проиграли а барселоне да не повезло бывает
судья тоже не наш был, с ним барселона выигрывала раньше крупно еще он роналду удалял однажды
+4
-3
+1
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GaiRic
какая эра, это всего лишь суперкубок, арбайтен унд арбайтен!
+20
-8
+12
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kontelaki
Ответ kontelaki
состав укомплектован
мы же не валенсии проиграли а барселоне да не повезло бывает
+1
-3
-2
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kontelaki
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Теперь то до Переса дойдет, что нужны трансферы
состав укомплектован
0
-1
-1
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