Сеута — Барселона: прогноз на матч 19.01.2023, Кубок Испании

Новоиспеченный обладатель Суперкубка Испании в 1/8 финала Кубка Испании встретится с командой из третьего дивизиона. 19 января пройдет матч «Сеута» — «Барселона». Команды сыграют в городе Сеута, который находится на африканском континенте. Матч примет стадион «Альфонсо Мурубе». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

«Барселона» безоговорочный фаворит матча. Эту мысль поддержал и наставник каталонского клуба, назвав жребий удачным. Главный тренер «Сеуты» негативно отреагировал на слова Хави и пообещал «горячую» встречу сине-гранатовым.

Для команд игра станет шестой в рамках Кубка Испании. «Барселона» выиграла предыдущие пять. В каждой игре сине-гранатовые забивали не менее двух мячей, в четырех играх забивали не менее трех. 4 из 5 матчей завершились через ТБ2,5. В каждом матче каталонский клуб был сильнее с форой -1,5.

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Рекомендованная ставка: ИТБ1,5 «Барселоны», победа «Барселоны», гол «Сеуты».

Сеута

«Сеута» выступает в Первом дивизионе Испании. Это третья лига по уровню в стране. Команда представляет первую группу и в текущем сезоне одержала всего две победы в 19-ти турах. В последнем туре команда на домашней арене сыграла вничью 2:2 со второй командой мадридского «Реала». Для «Сеуты» это первый сезон в Первом дивизионе. Еще два года назад команда выступала в третьем дивизионе.

В рамках Кубка Испании у «Сеуты» три победы в текущем розыгрыше. В первом раунде команда в гостях обыграла «Утреру» 1:0. Во втором раунде была сильнее «УД Ибица» 3:2 на домашней арене. В 1/16 финала соперник был серьезнее. «Сеута» на домашней арене обыграла 1:0 «Эльче». Автором единственного гола стал Родриго Риос Лосано. Он реализовал пенальти. На отрезке в 10 матчей у команды 3 победы, 2 ничьи и 5 поражений. Общая разница голов 14:17. Результаты «Сеуты» в пяти официальных матчах:

«Сеута» — «Реал Б» 2:2;

«Талавера» — «Сеута» 2:0;

«Сеута» — «Эльче» 1:0, Кубок Испании;

«Сеута» — «Ибица» 3:2, Кубок Испании;

«Сеута» — «Депортиво» 1:2.

В турнирной таблице Первого дивизиона «Сеута» занимает последнее место. Шансов сохранить прописку в лиге нет. Команда набрала всего 8 очков в 19 турах. Отставание от предпоследнего места 9 очков, а от спасительного 15-го — 14.

Интересные статистические факты по игре «Сеуты»:

Лучший снайпер — Родриго Риос Лосано 5, Адри Куэвас 4;

Лучший ассистент — Пабло 1, Либерто Бельтран 1;

Самый результативный игрок — Лосано 5, Пабло 3+1, Куэвас 4;

«Сеута» забивает в 8 домашних матчах;

«Сеута» забивает дома последней в 5 матчах;

«Сеута» выиграла 2 из 19 матчей в чемпионате;

«Сеута» самая пропускающая команда Первого дивизиона с 36 голами.

Травмированных и дисквалифицированных нет.

Барселона

К матчу за проход в четвертьфинал Кубка Испании каталонский клуб подходит после убедительной победы 3:1 над «Реалом» в финале Суперкубка Испании. Сине-гранатовые выиграли трофей в 14-й раз, увеличив отрыв от «Реала» на две победы. Главным героем финала стал Гави. На счету игрока гол и две голевые передачи. Победа в Суперкубке стала первой для Хави на посту главного тренера «Барселоны». Хави первый тренер после сэра Алекса Фергюсона, кто сумел обыграть команду Карло Анчелотти в финале. Итальянский специалист не проигрывал финалы с 2010 года.

В сезоне 2021/2022 сине-гранатовые выбыли с Кубка Испании на стадии 1/8 финала, проиграв в дополнительное время «Атлетику» из Бильбао 2:3. В текущем розыгрыше турнира у каталонского клуба одна победа. В 1/16 финала был обыгран клуб «Интерсити» 4:3 в дополнительное время. Основное время матча завершилось вничью 3:3. «Барселона» трижды выходила вперед, но каждый раз пропускала. На отрезке в 10 игр у сине-гранатовых 8 побед, одна ничья и одно поражение. Общая разница голов 20:13. Результаты команды в пяти матчах во всех турнирах:

«Реал» — «Барселона» 1:3, Суперкубок;

«Бетис» — «Барселона» 2:2, СП 2:4, Суперкубок;

«Атлетико» — «Барселона» 0:1;

«Интерсити» — «Барселона» 3:4 ДВ, Кубок;

«Барселона» — «Эспаньол» 1:1.

В чемпионате Испании «Барселона» лидирует с 41 набранным очком в 16 играх. Отрыв от «Реала» составляет три очка. Каталонцы пропустили всего 6 голов в чемпионате. Это лучший показатель в лиге. 3 из 6 мячей пришлись на игру с «Реалом».

Интересные статические факты по игре «Барселоны» в сезоне:

Лучший снайпер — Роберт Левандовский 20, Усман Дембеле 7, Ферран Торрес 5, Ансу Фати 5;

Лучший ассистент — Усман Дембеле 7, Рафинья 5, Левандовский 5, Гави 4;

Самый результативный игрок — Левандовский 20+5, Дембеле 7+7, Ансу Фати 5+4;

«Барселона» выиграла первый тайм в 5 матчах и 4 играх на выезде;

«Барселона» забивает в первом тайме в 5 последних матчах;

«Барселона» забивает в 9 играх кряду и 8 гостевых матчах;

«Барселона» забивает первой в 5 матчах.

Травмированных и дисквалифицированных на матч Кубка Испании нет.

Сеута — Барселона: история личных встреч

История очного противостояния команд насчитывает всего пять игр. Все пять матчей сыграны в рамках Кубка Испании. Последний раз команды играли в 2010 году.

«Барселона» выиграла все пять матчей с разницей в два гола. 4 из 5 матчей завершились через ТБ2,5.

Коэффициенты букмекеров на матч Сеута — Барселона

«Барселона» ожидаемо получила статус фаворита матча. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,02 на проход «Барселоны» и 14,00 на выход «Сеуты» в следующий раунд. На победу каталонского клуба коэффициент 1,09, на успех «Сеуты» 30,00. Ничья в матче идет за 11,00. Аналитики ждут обилия голов в матче. Коэффициент на ТМ2,5 3,00 и 1,38 на ТБ2,5. 7 из 8 матчей «Барселоны» в Кубке Испании завершились с тремя и более голами.

После победы в Суперкубке Испании Хави даст отдохнуть лидерам команды. В предыдущем раунде Кубка сине-гранатовые сыграли в смешанном составе. Предпосылок для выхода всех топ-игроков нет. Впереди важные матчи Ла Лиги, так как победа в чемпионате будет лучше, чем триумф в Кубке страны. На развитие событий на поле повлияет выбор исполнителей со стороны Хави. Даже в смешанном составе у каталонского клуба не должно возникнуть проблем с выходом в следующий раунд, но могут появиться проблемы по игре в обороне. Сине-гранатовые пропустили в 5 из 6 последних официальных игр. Для ставки на матч можно выбрать: «обе забьют — да» за 2,90, ИТБ0,5 «Сеуты» за 2,80.

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Прогноз на матч Сеута – Барселона