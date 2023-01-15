Где смотреть Сеута – Барселона, во сколько прямая трансляция матча, Кубок Испании 19 января

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В четверг, 19 января, сыграют Сеута и Барселона в 1/8 финала Кубка Испании по футболу.

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  • Игра пройдет на стадионе Estadio Municipal Alfonso Murube.
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Сеута – Барселона

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