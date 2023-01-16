У Неймара 2,5 из 10 за матч с «Ренном» от Le Parisien – худшая оценка в «ПСЖ». У Месси 4 балла

Теги Ренн ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Неймар Данилу Перейра Маркиньос Хуан Бернат Норди Мукиеле Джанлуиджи Доннарумма Витинья Юго Экитик Уоррен Заир-Эмери Футбол

Французская газета Le Parisien оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча Лиги 1 с «Ренном» (0:1).

Лучшую оценку в составе парижан получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 7 баллов из 10. Игру защитника Хуана Берната оценили в 5,5 балла из 10.

По 5 баллов от Le Parisien получили защитники Маркиньос и Серхио Рамос, а также 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери и полузащитник Витинья. У Данилу Перейры и Норди Мукиеле, а также нападающего Лионеля Месси – по 4 балла. Игра нападающего Юго Экитика была оценена в 3 балла.

Худшую оценку в «ПСЖ» получил форвард Неймар. Ему поставили 2,5 балла из 10.

У Неймара 3 из 10 за матч с «Ренном» от L’Équipe – оценки хуже в «ПСЖ» нет. У Месси 4 балла

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40 комментариев

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Сергей Лимонников
Ответ Kezhmann
Потому что Ренн никому не интересен, а ПСЖ - звезды
Ысе верно...Осталось в ПСЖ найти звезд, а не распиаренных пешеходов
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kontelaki
Ответ VERBLYUD
felix, Роман, Direct free kick - главные 🤡 спортса, и все трое добавляют тебя в ЧС)))
это точно
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Ronaldo187
Ответ Любезный Коссутий
да. как раньше такси в СССР. посадка - 20 коп. поехал/не поехал - уже должен. так и Лео: вышел на поле - держи +3 в репу
Это что за каламбур?
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Алексей Ларёв
Ответ Северный болельщик
Где оценки игроков Ренна? Они же победители, почему бы о них не поговорить? Эти пижоны из псж порядком надоели.
Там же и оценки ренна и других клубов в этом туре.Только смысл в этом,это будет кому то интересно?
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Direct free kick
Ответ Roman
Лео 3 балла накинули за то, что на поле просто вышел?)
Как обычно
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Экспертное мнение
fellx🤡🤡🤡, чего ты мне пишешь, если боишься моих ответов и не позволяешь отвечать тебе? очевидно, боишься правды. По софаскор: Алгоритмы у этих программ очевидны, за полезные действия получаешь баллы, за бесполезные - минус. Это будущее, против математики не попрешь, на основе этих данных уже целые клубы составы собирают)) А Криштифанам просто обидно, что не на основе подписчиков в инсте определяют лучшего.
Феликс знатный 🤡 тут по факту. Чувак ограничил ответы и строчит комменты, позорники не могут в конструктив
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Kezhmann
Ответ Северный болельщик
Где оценки игроков Ренна? Они же победители, почему бы о них не поговорить? Эти пижоны из псж порядком надоели.
Потому что Ренн никому не интересен, а ПСЖ - звезды
+1
-1
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VERBLYUD
Ответ Экспертное мнение
fellx🤡🤡🤡, чего ты мне пишешь, если боишься моих ответов и не позволяешь отвечать тебе? очевидно, боишься правды. По софаскор: Алгоритмы у этих программ очевидны, за полезные действия получаешь баллы, за бесполезные - минус. Это будущее, против математики не попрешь, на основе этих данных уже целые клубы составы собирают)) А Криштифанам просто обидно, что не на основе подписчиков в инсте определяют лучшего.
felix, Роман, Direct free kick - главные 🤡 спортса, и все трое добавляют тебя в ЧС)))
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Совесть Черданцева
Почему Мбаппе не 10 поставили?
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Mithrandir2000
Ответ Роман
Наш Месси хорошист. Чтобы получать четверки нужно просто ходить пешком.
Рома-Рома-Ромааааааан! Как жив после 18-ого, родной?
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Goofts
Ответ KING_OF_RUSSIA
Неделю назад писали что без Месси и Неймара Мбаппе и ПСЖ ничего не может, где сейчас эти🤡, когда Месси и Неймар ничего не сделали?
Так мбаппе не одной удачной обводки за 40мин. В ПСЖ все плохо сыграли. 322
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atomio
Комментарий удален
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Vinnipukh Vinni
Ответ Рашпель793
Месси годами работал на зачётку, теперь зачётка работает на него ))
А вот Неймар не работал на зачётку и зачётка отвечает ему тем же.
Хотя в реальности после ЧМ он сейчас просто фигнёй на поле страдает.
+3
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Экспертное мнение
фанаты 🤡+🤡 в плей-офф ЧМ вылезли из нор :)))
ладно, поликуйте хоть тут, тяжелый месяц выдался у вас.
+4
-4
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Spiker1606
Ответ Muhammad Juraev
Месси нечего доказывать! Он теперь может играть в свой кайф!
Месси показывает свой уровень
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-1
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art.shu05@gmail.com
Ответ fellx
Причем тут Роналду, если за абсолютно донный матч Месси получает больше 7 баллов? Роботы? Они сами себя программировали что ли? Хех
Понимаешь, когда команда гнома проигрывает, то это значит партнёры плохие, а Лео лучший. Когда же его команда выигрывает, то даже если Месси проводит донный мач, все говорят будто он в одиночку команду к трофею привёл.
+1
-7
-6
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albert_lucky
Ответ Roman
Лео 3 балла накинули за то, что на поле просто вышел?)
Игру смотрели или просто на вентилятор накидываете?
+5
-2
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20!8
Ответ Roman
Лео 3 балла накинули за то, что на поле просто вышел?)
Он лучший игрок чм , так положено)
0
-3
-3
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albert_lucky
Ответ Северный болельщик
Где оценки игроков Ренна? Они же победители, почему бы о них не поговорить? Эти пижоны из псж порядком надоели.
Зайдите на сайт французской газеты и посмотрите, если действительно интересно. Если вам кто-то надоел, это ваши проблемы.
+5
-4
+1
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Экспертное мнение
Ответ Рашпель793
Месси годами работал на зачётку, теперь зачётка работает на него ))
А чего же тогда год назад он получал низкие оценки? 🤡
+3
-4
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Юлия Ким
Ответ Рашпель793
Месси годами работал на зачётку, теперь зачётка работает на него ))
😂
+1
-1
0
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Северный болельщик
Ответ Александр Дмитревич
А кто конкретно интересует?
Манданда, например.
+2
-1
+1
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Экспертное мнение
fellx🤡🤡🤡, чего ты мне пишешь, если боишься моих ответов и не позволяешь отвечать тебе? очевидно, боишься правды.

По софаскор: Алгоритмы у этих программ очевидны, за полезные действия получаешь баллы, за бесполезные - минус. Это будущее, против математики не попрешь, на основе этих данных уже целые клубы составы собирают)) А Криштифанам просто обидно, что не на основе подписчиков в инсте определяют лучшего.
+11
-5
+6
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Рашпель793
Месси годами работал на зачётку, теперь зачётка работает на него ))
+7
-5
+2
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EL BICHO
Вечно у недалеких виноват Неймар, когда игра не идет. Да, парень по понятным причинам сник после мундиаля, но списывать его счетов = расписаться в своей вопиющей некомпетентности в вопросах футбола, ибо Неймар - футболист от бога, невероятный топ.
+27
-2
+25
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