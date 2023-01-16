У Неймара 2,5 из 10 за матч с «Ренном» от Le Parisien – худшая оценка в «ПСЖ». У Месси 4 балла
Французская газета Le Parisien оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча Лиги 1 с «Ренном» (0:1).
Лучшую оценку в составе парижан получил вратарь Джанлуиджи Доннарумма – 7 баллов из 10. Игру защитника Хуана Берната оценили в 5,5 балла из 10.
По 5 баллов от Le Parisien получили защитники Маркиньос и Серхио Рамос, а также 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери и полузащитник Витинья. У Данилу Перейры и Норди Мукиеле, а также нападающего Лионеля Месси – по 4 балла. Игра нападающего Юго Экитика была оценена в 3 балла.
Худшую оценку в «ПСЖ» получил форвард Неймар. Ему поставили 2,5 балла из 10.
У Неймара 3 из 10 за матч с «Ренном» от L’Équipe – оценки хуже в «ПСЖ» нет. У Месси 4 балла
Хотя в реальности после ЧМ он сейчас просто фигнёй на поле страдает.
ладно, поликуйте хоть тут, тяжелый месяц выдался у вас.
По софаскор: Алгоритмы у этих программ очевидны, за полезные действия получаешь баллы, за бесполезные - минус. Это будущее, против математики не попрешь, на основе этих данных уже целые клубы составы собирают)) А Криштифанам просто обидно, что не на основе подписчиков в инсте определяют лучшего.