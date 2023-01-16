У Неймара 2,5 из 10 за матч с «Ренном» от Le Parisien – худшая оценка в «ПСЖ». У Месси 4 балла

Французская газета Le Parisien оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча Лиги 1 с «Ренном» (0:1).

Лучшую оценку в составе парижан получил вратарь – 7 баллов из 10. Игру защитника оценили в 5,5 балла из 10.

По 5 баллов от Le Parisien получили защитники и , а также 16-летний хавбек Уоррен Заир-Эмери и полузащитник Витинья. У Данилу Перейры и Норди Мукиеле, а также нападающего – по 4 балла. Игра нападающего Юго Экитика была оценена в 3 балла.

Худшую оценку в «ПСЖ» получил форвард Неймар. Ему поставили 2,5 балла из 10.

У Неймара 3 из 10 за матч с «Ренном» от L’Équipe – оценки хуже в «ПСЖ» нет. У Месси 4 балла